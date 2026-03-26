Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις επεμβάσεις στο εξωτερικό
«Όλα αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσα να βρω κάποιον με εμπειρία πάνω στο δικό μου πρόβλημα», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Παλιοσπύρου
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη πορεία των θεραπειών και των επεμβάσεων που ακολουθεί, εξηγώντας γιατί πλέον απευθύνεται σε γιατρούς του εξωτερικού, αλλά και στο αυξημένο κόστος που αυτό συνεπάγεται.
Παράλληλα, μίλησε για την καθημερινότητά της, τη διαχείριση των δυσκολιών χωρίς κρατική στήριξη και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζει, δίνοντας έμφαση και στο προσωπικό της εγχείρημα που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση.
«Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν, βρίσκω τους τρόπους»
«Προσπαθώ και βελτιώνομαι, χρόνο με τον χρόνο, όσον αφορά τη σχέση μου με τον εαυτό μου και τη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Έχω πάρα πολλές όμορφες ιδέες και κάποια σχέδια που σχεδόν ολοκληρώνονται και φτάνουν στο στόχο, όπως είναι το βιβλίο μου», εκμυστηρεύτηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην εκπομπή Super Κατερίνα το πρωινό της Πέμπτης.
«Φυσικά συνεχίζεται το κομμάτι των θεραπειών και των επεμβάσεων. Πηγαίνω πλέον στο εξωτερικό, στο Λονδίνο όπου τα κόστη, όταν μιλάμε για εξωτερικό, πολλαπλασιάζονται. Όλα αυτά τα χρόνια, όμως, δεν μπόρεσα να βρω κάποιον με εμπειρία πάνω στο δικό μου πρόβλημα, αυτός είναι κυρίως που πηγαίνω στο εξωτερικό», είπε στη συνέχεια.
«Δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος, αυτή τη στιγμή είναι κάτι που το ‘χω αναλάβει προσωπικά εγώ. Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν, βρίσκω τους τρόπους, αλλά δεν ξέρω μελλοντικά αν αυτό μπορώ να το έχω και αν μπορώ να πω το ίδιο για το μέλλον», πρόσθεσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.
