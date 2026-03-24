Πρόστιμο σε ΠΑΕ ΠΑΟΚ και οπαδούς από τη ΔΕΑΒ για την επίθεση στα δημοσιογραφικά
Η απόφαση της ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στα δημοσιογραφικά της Τούμπας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό.
- Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
- Ματαιώνεται η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Ρέθυμνο - Ποιος ο λόγος
- Και ερευνητής και δικηγόρος – Μπορεί η ΑΙ να βάλει τάξη στη Δικαιοσύνη;
- Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Με πρόστιμο τιμώρησε η ΔΕΑΒ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τα 13 φυσικά πρόσωπα που ταυτοποιήθηκαν για το «ντου» που έγινε στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.
Η ΔΕΑΒ έκανε γνωστή την Τρίτη (24/03) την τιμωρία που επέβαλλε τόσο στην ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, όσο και σε 13 φυσικά πρόσωπα που ταυτοποιήθηκαν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση από τη ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στα δημοσιογραφικά κατά τη διάρκεια του ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός:
«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:
Αφού έλαβε υπόψη,
α) τις Αναφορές των αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων,
β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,
γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,
δ) το φωτογραφικό υλικό του αγώνα,
από τα οποία προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο γήπεδο Τούμπας, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, περίπου πενήντα (50) φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας κινήθηκαν μαζικά προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και με ύβρεις, απειλές και προπηλακισμούς σε βάρος των δημοσιογράφων, που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα, τους εξανάγκασαν λόγω της ψυχολογικής βίας που τους άσκησαν και του επικείμενου κινδύνου να υποστούν σωματικές κακώσεις, σε αποχώρηση από τον ως άνω χώρο εργασίας τους,
αποφάσισε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της:
Α) την επιβολή, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικού προστίμου ύψους δώδεκα χιλιάδων
ευρώ (12.000€),
Β) την επιβολή σε βάρος δεκατριών ταυτοποιηθέντων φυσικών προσώπων, διοικητικού
προστίμου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), εις έκαστον εξ αυτών,
Γ) τη μη επιβολή διοικητικού προστίμου σε ένα φυσικό πρόσωπο, που δεν συμμετείχε στο
φαινόμενο βίας.
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του
ν. 5224/2025»
- Πρόστιμο σε ΠΑΕ ΠΑΟΚ και οπαδούς από τη ΔΕΑΒ για την επίθεση στα δημοσιογραφικά
- Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
- Τη Δεύτερα το ΔΣ της Super League για τις ακριβείς ημέρες και ώρες των playoffs και playouts
- Η μάχη για τη παραμονή στη Super League: Το πρόγραμμα των play out
- Ποια είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στα play offs και τα play outs της Super League
- Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
- Super League: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα play-off
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
