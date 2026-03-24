Είναι γεγονός ότι ο σκύλος χρειάζεται σωματική και πνευματική εκτόνωση, για να είναι ισορροπημένος.

«Η φράση «ένας κουρασμένος σκύλος είναι ένας ευτυχισμένος σκύλος», ακούγεται καθημερινά από κηδεμόνες κατοικιδίων.Σίγουρα, η σωματική άσκηση βοηθά τον σκύλο να εκτονώσει την ενέργειά του, να μειώσει το άγχος, αλλά και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Όπως το μάσημα αντικειμένων ή το υπερβολικό γάβγισμα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική», επισημαίνει ο εκπαιδευτής σκύλων, Πάνος Κυριακόπουλος.

Ο σκύλος έχει όρια και στη σωματική του άσκηση

Η υπερβολή στην άσκηση, σύμφωνα με τον κ. Κυριακόπουλο, μπορεί να οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουμε.

Η ευτυχία δεν βρίσκεται στην εξάντληση, αλλά στην ισορροπία

Οι σκύλοι, όπως και εμείς οι άνθρωποι, έχουν όρια. Αυτά τα όρια διαφέρουν ανάλογα με τη φυλή, την ηλικία, την κατάσταση υγείας και την προσωπικότητα του κάθε ζώου.

Ένα νεαρό και δραστήριο σκυλί, μπορεί, αναφέρει ο εκπαιδευτής, να αντέχει περισσότερη κίνηση από ένα ηλικιωμένο ή από έναν σκύλο μικρόσωμης φυλής.

Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι η συνεχής και έντονη άσκηση είναι ωφέλιμη.

Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσει έντονη υπερδιέγερση.

Η υπερβολική άσκηση επηρεάζει την ψυχική υγεία του σκύλου

Ο κ. Κυριακόπουλος εξηγεί ότι το νευρικό σύστημα του σκύλου παραμένει σε εγρήγορση, όταν εκτίθεται συνεχώς σε έντονα ερεθίσματα. Όπως το ατελείωτο τρέξιμο, παιχνίδια υψηλής έντασης ή συνεχείς βόλτες χωρίς επαρκή ξεκούραση.

Αντί να χαλαρώνει, μαθαίνει να λειτουργεί σε υψηλές στροφές. Αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε ανησυχία, δυσκολία στη χαλάρωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αυξημένη αντιδραστικότητα.

Η κόπωση, λοιπόν, τονίζει ο εκπαιδευτής, δεν είναι πάντα συνώνυμη της ηρεμίας.

Ένας σκύλος, μπορεί να είναι σωματικά εξαντλημένος, αλλά ψυχικά φορτισμένος. Η ευτυχία για έναν σκύλο δεν προέρχεται μόνο από τη σωματική εκτόνωση, αλλά και από την ισορροπία.

«Χρυσός» η πνευματική απασχόληση

Μαζί με τη σωματική άσκηση είναι επίσης σημαντική, υπογραμμίζει ο κ. Κυριακόπουλος, η πνευματική απασχόληση. Δραστηριότητες, όπως παιχνίδια αναζήτησης τροφής, εκπαίδευση με θετική ενίσχυση ή απλά η εξερεύνηση νέων μυρωδιών κατά τη διάρκεια της βόλτας, μπορούν να κουράσουν δημιουργικά τον σκύλο. Χωρίς να του δημιουργούν υπερδιέγερση.

Μάλιστα, η πνευματική εκτόνωση είναι συχνά πιο αποτελεσματική στο να βοηθήσει έναν σκύλο να χαλαρώσει.

Ο σκύλος είναι υπναράς

Η ξεκούραση επιπλέον είναι απαραίτητη, επισημαίνει ο εκπαιδευτής, καθώς οι σκύλοι χρειάζονται πολλές ώρες ύπνου καθημερινά – σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 16 ώρες. Τα κουτάβια είναι απαραίτητο να κοιμούνται από 18 έως 19 ώρες.



Αν δεν τους δοθεί η ευκαιρία να ξεκουραστούν επαρκώς, επισημαίνει ο κ. Κυριακόπουλος, το σώμα και το μυαλό τους δεν προλαβαίνουν να ανακάμψουν. Έτσι, αντί για έναν ήρεμο και ισορροπημένο σύντροφο, μπορεί να έχουμε έναν σκύλο ευερέθιστο και αγχωμένο.

Πότε ο σκύλος είναι ευτυχισμένος

Το ζητούμενο, λοιπόν, λέει ο εκπαιδευτής, δεν είναι απλώς να κουράσουμε τον σκύλο μας, αλλά να καλύψουμε συνολικά τις ανάγκες του. Να του προσφέρουμε άσκηση προσαρμοσμένη στις δυνατότητές του, πνευματική διέγερση που τον ικανοποιεί και, κυρίως, χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση.

Η ευτυχία δεν βρίσκεται στην εξάντληση, αλλά στην ισορροπία.

Εν ολίγοις, ο κ. Κυριακόπουλος καταλήγει: «Τελικά, ένας κουρασμένος σκύλος δεν είναι απαραίτητα ένας ευτυχισμένος σκύλος. Ένας ισορροπημένος σκύλος όμως, είναι πάντα ευτυχισμένος».

⃰ Ο κύριος Πάνος Κυριακόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Functional dog Training Academy του Γιώργου Κυριακού.

Και, όπως λέει: «Από την παιδική μου ηλικία λάτρευα τα ζώα, ιδιαίτερα τους σκύλους. Μεγαλώνοντας, θέλησα να αποκτήσω γνώσεις για τον τρόπο σκέψης τους και τη συμπεριφορά τους.

Καθημερινά έρχομαι σε επαφή με πολλούς σκύλους και τους κηδεμόνες τους, και τους βοηθώ να έχουν μια τέλεια καθημερινή συμβίωση. Χωρίς προβλήματα και ανεπιθύμητες συμπεριφορές».