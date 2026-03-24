Ένας κουρασμένος σκύλος είναι ευτυχισμένος. Είναι έτσι, όμως;
Pet Stories 24 Μαρτίου 2026, 10:39

Ο σκύλος, για να είναι ευτυχισμένος δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνάμε τα όριά του.

Τζούλη Τούντα
Είναι γεγονός ότι ο σκύλος χρειάζεται σωματική και πνευματική εκτόνωση, για να είναι ισορροπημένος.

«Η φράση «ένας κουρασμένος σκύλος είναι ένας ευτυχισμένος σκύλος», ακούγεται καθημερινά από κηδεμόνες κατοικιδίων.Σίγουρα, η σωματική άσκηση βοηθά τον σκύλο να εκτονώσει την ενέργειά του, να μειώσει το άγχος, αλλά και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Όπως το μάσημα αντικειμένων ή το υπερβολικό γάβγισμα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική», επισημαίνει ο εκπαιδευτής σκύλων, Πάνος Κυριακόπουλος.

Ο σκύλος έχει όρια και στη σωματική του άσκηση

Η υπερβολή στην άσκηση, σύμφωνα με τον κ. Κυριακόπουλο, μπορεί να οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουμε.

Η ευτυχία δεν βρίσκεται στην εξάντληση, αλλά στην ισορροπία

Η συνεχής και η έντονη άσκηση δεν σημαίνει ότι είναι ωφέλιμη

Οι σκύλοι, όπως και εμείς οι άνθρωποι, έχουν όρια. Αυτά τα όρια διαφέρουν ανάλογα με τη φυλή, την ηλικία, την κατάσταση υγείας και την προσωπικότητα του κάθε ζώου.
Ένα νεαρό και δραστήριο σκυλί, μπορεί, αναφέρει ο εκπαιδευτής, να αντέχει περισσότερη κίνηση από ένα ηλικιωμένο ή από έναν σκύλο μικρόσωμης φυλής.
Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι η συνεχής και έντονη άσκηση είναι ωφέλιμη.

Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσει έντονη υπερδιέγερση.

Η υπερβολική άσκηση επηρεάζει την ψυχική υγεία του σκύλου

Ο κ. Κυριακόπουλος εξηγεί ότι το νευρικό σύστημα του σκύλου παραμένει σε εγρήγορση, όταν εκτίθεται συνεχώς σε έντονα ερεθίσματα. Όπως το ατελείωτο τρέξιμο, παιχνίδια υψηλής έντασης ή συνεχείς βόλτες χωρίς επαρκή ξεκούραση.

Αντί να χαλαρώνει, μαθαίνει να λειτουργεί σε υψηλές στροφές. Αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε ανησυχία, δυσκολία στη χαλάρωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αυξημένη αντιδραστικότητα.

Η κόπωση, λοιπόν, τονίζει ο εκπαιδευτής, δεν είναι πάντα συνώνυμη της ηρεμίας.

Ένας σκύλος, μπορεί να είναι σωματικά εξαντλημένος, αλλά ψυχικά φορτισμένος. Η ευτυχία για έναν σκύλο δεν προέρχεται μόνο από τη σωματική εκτόνωση, αλλά και από την ισορροπία.

«Χρυσός» η πνευματική απασχόληση

Μαζί με τη σωματική άσκηση είναι επίσης σημαντική, υπογραμμίζει ο κ. Κυριακόπουλος, η πνευματική απασχόληση. Δραστηριότητες, όπως παιχνίδια αναζήτησης τροφής, εκπαίδευση με θετική ενίσχυση ή απλά η εξερεύνηση νέων μυρωδιών κατά τη διάρκεια της βόλτας, μπορούν να κουράσουν δημιουργικά τον σκύλο. Χωρίς να του δημιουργούν υπερδιέγερση.
Μάλιστα, η πνευματική εκτόνωση είναι συχνά πιο αποτελεσματική στο να βοηθήσει έναν σκύλο να χαλαρώσει.

Ο σκύλος είναι υπναράς

Η ξεκούραση επιπλέον είναι απαραίτητη, επισημαίνει ο εκπαιδευτής, καθώς οι σκύλοι χρειάζονται πολλές ώρες ύπνου καθημερινά – σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 16 ώρες. Τα κουτάβια είναι απαραίτητο να κοιμούνται από 18 έως 19 ώρες.


Αν δεν τους δοθεί η ευκαιρία να ξεκουραστούν επαρκώς, επισημαίνει ο κ. Κυριακόπουλος, το σώμα και το μυαλό τους δεν προλαβαίνουν να ανακάμψουν. Έτσι, αντί για έναν ήρεμο και ισορροπημένο σύντροφο, μπορεί να έχουμε έναν σκύλο ευερέθιστο και αγχωμένο.

Πότε ο σκύλος είναι ευτυχισμένος

Το ζητούμενο, λοιπόν, λέει ο εκπαιδευτής, δεν είναι απλώς να κουράσουμε τον σκύλο μας, αλλά να καλύψουμε συνολικά τις ανάγκες του. Να του προσφέρουμε άσκηση προσαρμοσμένη στις δυνατότητές του, πνευματική διέγερση που τον ικανοποιεί και, κυρίως, χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση.
Η ευτυχία δεν βρίσκεται στην εξάντληση, αλλά στην ισορροπία.

Εν ολίγοις, ο κ. Κυριακόπουλος καταλήγει: «Τελικά, ένας κουρασμένος σκύλος δεν είναι απαραίτητα ένας ευτυχισμένος σκύλος. Ένας ισορροπημένος σκύλος όμως, είναι πάντα ευτυχισμένος».

Ο εκπαιδευτής σκύλων, Πάνος Κυριακόπουλος

⃰ Ο κύριος Πάνος Κυριακόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Functional dog Training Academy του Γιώργου Κυριακού.

Και, όπως λέει: «Από την παιδική μου ηλικία λάτρευα τα ζώα, ιδιαίτερα τους σκύλους. Μεγαλώνοντας, θέλησα να αποκτήσω γνώσεις για τον τρόπο σκέψης τους και τη συμπεριφορά τους.

Καθημερινά έρχομαι σε επαφή με πολλούς σκύλους και τους κηδεμόνες τους, και τους βοηθώ να έχουν μια τέλεια καθημερινή συμβίωση. Χωρίς προβλήματα και ανεπιθύμητες συμπεριφορές».

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»
Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια στο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή
Δυο οι επικρατέστεροι για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Αριστερά, σύμφωνο βραχυχρόνιας συμβίωσης για τους συντρόφους.

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γενικό γραμματέα τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

