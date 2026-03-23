Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γκριεζμάν – Φεύγει από την Ατλέτικο και πάει MLS
Ο Αντουάν Γκριεζμάν αναμένεται να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης και ήδη βρήκε την επόμενη ομάδα του.
Τίτλοι τέλους φαίνεται πως θα μπουν στο τέλος της φετινής σεζόν στην καριέρα του Αντουάν Γκριεζμάν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα.
Ο Γάλλος επιθετικός μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι και όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει από την Ισπανία και την Ατλέτικο, με προορισμό την Αμερική και το MLS.
Στο MLS o Γκριεζμάν
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γκριεζμάν έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Ορλάντο Σίτι και αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για να ολοκληρωθεί το deal, ενόψει καλοκαιριού.
🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.
Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.
After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις