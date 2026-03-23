Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γκριεζμάν – Φεύγει από την Ατλέτικο και πάει MLS

Τίτλοι τέλους φαίνεται πως θα μπουν στο τέλος της φετινής σεζόν στην καριέρα του Αντουάν Γκριεζμάν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Ο Γάλλος επιθετικός μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι και όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει από την Ισπανία και την Ατλέτικο, με προορισμό την Αμερική και το MLS.

Στο MLS o Γκριεζμάν

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γκριεζμάν έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Ορλάντο Σίτι και αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για να ολοκληρωθεί το deal, ενόψει καλοκαιριού.