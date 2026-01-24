Τι συμβαίνει με τον Γκριεζμάν στην Ατλέτικο – Γιατί θα μείνει εκτός δράσης
Ένας τραυματισμός στον μηρό αναμένεται να κρατήσει εκτός δράσης τον Αντουάν Γκριεζμάν για άγνωστο διάστημα.
Ο Γάλλος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμάν, αντιμετωπίζει τραυματισμό στον αριστερό μηρό, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της La Liga, χωρίς να διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
Ο 34χρονος «υπέστη ελαφρύ μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό μηρό, ο οποίος διαγνώστηκε από το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου μετά από μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας της Μαδρίτης.
Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Γκριεζμάν
Ο διεθνής Γάλλος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ημέρας, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ο Γκριεζμάν, ο οποίος πραγματοποίησε καλή εμφάνιση ερχόμενος από τον πάγκο στο 60ό λεπτό στον εκτός έδρας αγώνα των «ροχιμπλάνκος» με τη Γαλατασαράι (1-1) για το Champions League, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.
«Η εξέλιξη του τραυματισμού του θα καθορίσει την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις», υπογραμμίζει ο σύλλογος, ενώ, εκτός απροόπτου, ο Γκριεζμάν αναμένεται να απουσιάσει από την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μαγιόρκα την Κυριακή.
