«Μνηστήρες» από ΗΠΑ για τον Γκριεζμάν – Τι λένε στην Ατλέτικο

Ο Αντουάν Γκριεζμάν αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στην Ατλέτικο Μαδρίτης και έχει αγαπηθεί όσο ελάχιστοι από τον κόσμο των ροχιμπλάνκος.

Ωστόσο στην παρούσα φάση ο Γάλλος επιθετικός των ροχιμπλάνκος βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σταυροδρόμι για την καριέρα του.

Και αυτό, διότι έχει δύο επιλογές, είτε να παραμείνει στην Ατλέτικο και να κλείσει πιθανότατα την καριέρα του εκεί. Ή να μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για χάρη της Los Angeles FC όπου του έχει κάνει πρόταση και περιμένει.

«Ο Γκριεζμάν να έρθει σε εμάς; Σύντομα θα έχει ένα ραντεβού με τους ανθρώπους της Ατλέτικο», αποκάλυψε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο συμπατριώτης του, Ολιβιέ Ζιρού, που είναι εδώ και έναν χρόνο στο δυναμικό της Los Angeles FC, δίνοντας τροφή στα σενάρια περί αποχώρησής του από την Ατλέτικο.

🚨🇫🇷 BREAKING – Olivier Giroud: “Antoine Griezmann to Los Angeles FC? He will soon have a meeting with Atlético Madrid.”

[via @TF1/@AtletiFrancia/@MatteMoretto] pic.twitter.com/OGIgOl2ARA

