Μέσι, Γκριεζμάν και… Τραμπ: Πλήθος αστέρων στον τελικό του Super Bowl (pics, vid)

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από… νωρίς, οι Philadelphia Eagles πήραν… εκδίκηση από τους Kansas City Chiefs του Γιώργου Καρλαύτη και σήκωσαν το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, επικρατώντας με 40-22.

Η ομάδα του Nick Sirianni μετά την προ διετίας ήττα της στο αντίστοιχο ματς υπήρξε κυριαρχική από την αρχή του τελικού και δεν επέτρεψε στον Καρλαύτη και τους συμπαίκτες του να ελπίζουν στην ανατροπή του αποτελέσματος.

Προορισμός διάσημων ο 59ος τελικός του Super Bowl

Suarez, Messi, Alba and Busquets in New Orleans. Football respects Football pic.twitter.com/Ps1sVkzgRR — Men in Blazers (@MenInBlazers) February 10, 2025

Ο Λιονέλ Μέσι με την παρέα του ήταν από τους πρωταγωνιστές της εξέδρας, αφού ο Αργεντινός σταρ παρακολούθησε τον τελικό με τους Ζόρντι Άλμπα, Λουίς Σουάρες και Σέρτζιο Μπουσκέτς. Παράλληλα και οι παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμάν και Κόκε, βρέθηκαν στο Caesars Superdome για το ματς.

😁🇺🇸 Griezmann and Koke in the USA to watch the #SuperBowl pic.twitter.com/c90iJ8t1VL — EuroFoot (@eurofootcom) February 9, 2025

Ιστορική θεωρείται και η εμφάνιση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον 59ο τελικό του Super Bowl. Έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που βρέθηκε στο εν λόγω αγώνα και συνοδεύτηκε από πολλά μέλη της οικογένειάς του.