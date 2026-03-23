Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, στην Καρδίτσα ενώ ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία στον 16χρονο.
Οι δυο νεαροί θα απολογηθούν τελικά τμηματικά καθώς ζήτησαν και πήραν προθεσμία ο μεν 17χρονος για την Τετάρτη και ο 16χρονος για την ερχόμενη Παρασκευή.
Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Βασίλης Κωστής, σε γραπτή ανακοίνωση του εκφράζει την ανάγκη της εις βάθος διερεύνησης των συνθηκών και των αιτίων που οδήγησαν στην εγκληματική πράξη και αναφέρει πως “τα κίνητρα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση”.
Πώς έγινε το έγκλημα
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.
Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Σε κοντινή απόσταση από τον χώρο βρέθηκε ανάμεσα σε χόρτα ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, το οποίο κατασχέθηκε.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου «υπάρχουν πληροφορίες από την απολογία τους που αναφέρουν την αγοραπωλησία ναρκωτικών, αυτό ερευνάται από την αστυνομία για να δούμε αν όντως πρόκειται για κάτι τέτοιο.
Παράλληλα αποκάλυψε ότι «ο ένας από τους δύο σύμφωνα με την ομολογία τους τραυμάτισε θανάσιμα τον άνδρα και αποχώρησαν μαζί από το σημείο ενώ και οι δύο αποδέχονται την κατηγορία».
Διευκρίνισε, τέλος, ότι «με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει σχέση με το έγκλημα, προσήχθη, έδωσε πληροφορίες και αφέθηκε ελεύθερος».
