Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Ελλάδα 23 Μαρτίου 2026, 17:09

Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, στην Καρδίτσα ενώ ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία στον 16χρονο.

Οι δυο νεαροί θα απολογηθούν τελικά τμηματικά καθώς ζήτησαν και πήραν προθεσμία ο μεν 17χρονος για την Τετάρτη και ο 16χρονος για την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Βασίλης Κωστής, σε γραπτή ανακοίνωση του εκφράζει την ανάγκη της εις βάθος διερεύνησης των συνθηκών και των αιτίων που οδήγησαν στην εγκληματική πράξη και αναφέρει πως “τα κίνητρα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση”.

Πώς έγινε το έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σε κοντινή απόσταση από τον χώρο βρέθηκε ανάμεσα σε χόρτα ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, το οποίο κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου «υπάρχουν πληροφορίες από την απολογία τους που αναφέρουν την αγοραπωλησία ναρκωτικών, αυτό ερευνάται από την αστυνομία για να δούμε αν όντως πρόκειται για κάτι τέτοιο.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι «ο ένας από τους δύο σύμφωνα με την ομολογία τους τραυμάτισε θανάσιμα τον άνδρα και αποχώρησαν μαζί από το σημείο ενώ και οι δύο αποδέχονται την κατηγορία».

Διευκρίνισε, τέλος, ότι «με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν έχει σχέση με το έγκλημα, προσήχθη, έδωσε πληροφορίες και αφέθηκε ελεύθερος».

Κόσμος
Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Στη Σούδα επέστρεψε το USS Gerald R. Ford
Τσαγκαράκης: Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα – «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»
Ελλάδα 23.03.26

Νέες καταγγελίες για τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη - «Είδα τα κοσμήματα μου να πωλούνται σε άλλη τιμή»

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το επίμαχο βίντεο που ο ίδιος είχε ανεβάσει στα κοινωνικά του δίκτυα, στο οποίο δημοπρατούσε Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745

Σύνταξη
Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα
Ελλάδα 23.03.26

Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη - Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διεκόπη για την 1η Απριλίου η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών – Θύελλα αντιδράσεων
Ελλάδα 23.03.26 Upd: 15:40

Διεκόπη για την 1η Απριλίου η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών – Θύελλα αντιδράσεων

Τεταμένο κλίμα στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη. Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 60χρονος σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου. Το in μεταδίδει όλες τις εξελίξεις

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»

Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
Μπάσκετ 23.03.26

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)

Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Σύνταξη
Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Ανεξέλεγκτος 23.03.26

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα

Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Σύνταξη
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Ιστορική στιγμή 23.03.26

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»

Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Σύνταξη
Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)

Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Σύνταξη
Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Κόσμος 23.03.26

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
Euroleague 23.03.26

«Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια της Euroleague – Εξαιρετική η αποθεραπεία του Γάλλου, «έσπασε» τα κοντέρ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 23.03.26

Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία
Κυκλοφοριακό 23.03.26

Πάρος: Απόφαση για δημιουργία οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία

Αγορά ακινήτων για την δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης στην Παροικία αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιου Πάρου σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

