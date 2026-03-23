H πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα προειδοποιεί: Οι πύραυλοι του Ιράν φτάνουν στις πρωτεύουσες της Ευρώπης
«Το καθεστώς του Ιράν διαθέτει ήδη πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που φτάνουν στην Ευρώπη», αναφέρει η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.
Τα πλήγματα του Ιράν με drones στην Κύπρο έχουν προκαλέσει ανησυχία για το μέγιστο εύρος μιας πιθανής επίθεσης σε αμερικανικές θέσεις σε ευρωπαϊκά εδάφη.
Ποια είναι η εμβέλεια των πυραύλων του Ιράν
Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα προειδοποιεί για δεύτερη φορά ότι το ιρανικό καθεστώς διαθέτει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Ειδικότερα, η ισραηλινή πρεσβεία αναφέρει: «Το καθεστώς του Ιράν διαθέτει ήδη πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που φτάνουν στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι μακρινή απειλή, αλλά υπαρκτή πραγματικότητα».
Η εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν
Με εμβέλεια 4.000 χλμ., μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο βρίσκονται πλέον εντός του θεωρητικού βεληνεκούς των ιρανικών συστημάτων.
Η εμβέλεια των 2.000 χλμ. κάλυπτε ήδη το Ισραήλ και τις αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο. Θυμίζουμε πως σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν δεν περιορίζεται στις γειτονικές χώρες και το Ισραήλ – που μετέχει από κοινού με τις ΗΠΑ στην «Επιχείρηση Επική Οργή».
Ανησυχία
Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, η εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν φέρεται να εκτείνεται έως την Ευρώπη, στοιχείο που εντείνει τις διεθνείς ανησυχίες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σχετικά, πριν λίγες ημέρες, είχε πει ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν μπορούν να πλήξουν τόσο την Ευρώπη όσο και την Αμερική.
