Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)
Μπάσκετ 22 Μαρτίου 2026, 11:34

Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)

Ο κακός χαμός προκλήθηκε ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γκόγκα Μπιτάντζε, με τον Σλοβένο αστέρα να κατηγορεί τον Γεωργιανό σέντερ ότι του έβρισε την οικογένεια.

«Ηλεκτρισμένη» ήταν η ατμόσφαιρα στο ματς ανάμεσα στους Μάτζικ και τους Λέικερς, εκεί όπου προκλήθηκε μία έντονη λογομαχία ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γκόγκα Μπιτάντζε.

Αμφότεροι τιμωρήθηκαν με τεχνική ποινή, ενώ μετά το πέρας της αναμέτρησης ο Ντόντσιτς κατηγόρησε τον Μπιτάντζε ότι του έβρισε την οικογένεια, με τον Γεωργιανό σέντερ να υποστηρίζει μία τελείως διαφορετική εκδοχή.

Τι ανέφερε ο Ντόντσιτς για το επεισόδιο

«Ελπίζω να σβηστεί η τεχνική ποινή. Προφανώς απογοήτευσα την ομάδα μου δεχόμενος αυτή την τεχνική ποινή, αλλά ειλικρινά, δεν προσπάθησα να την πάρω. Ο Μπιτάντζε είπε όταν πήγα στη γραμμή των βολών πως θα γ@@@σει όλη μου την οικογένεια. Είμαστε σε γήπεδο μπάσκετ, κάποια πράγματα δεν τα ανέχομαι και πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ξέρω πως πρέπει να είμαι πιο ψύχραιμος, αλλά οι συμπαίκτες μου με στηρίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλοβένος αστέρας.

Ο Μπιτάντζε απάντησε στις κατηγορίες του Ντόντσιτς και τόνισε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα έβριζε την οικογένεια του, καθώς αυτό είναι κάτι το ιερό και υπογράμμισε ότι ο σταρ των «λιμνανθρώπων» ξεκίνησε να τον βρίζει πρώτος.

Τι αναφέρει ο Μπιτάντζε

«Σέβομαι τον Λούκα και όσα έχει πετύχει και πραγματικά σέβομαι τις οικογένειες των πάντων. Στη χώρα μου η οικογένεια είναι κάτι ιερό και ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Μου είπε εκείνος κάποια ανάρμοστα λόγια στα σερβικά, που τα κατάλαβα επειδή έπαιζα στη Σερβία. Δεν ξέρω αν κατάλαβε ότι τα κατάλαβε και έτσι του απάντησα. Δεν ήταν κάτι εναντίον της οικογένειάς του. Εκείνος είπε πρώτα κάτι για τη μητέρα μου, πραγματικά ανάρμοστο. Δεν λέμε τέτοια πράγματα μέσα στον αγώνα. Έτσι απάντησα σε αυτό που μου είπε. Ήταν πάνω στην ένταση της στιγμής. Ένιωσα ότι έπρεπε να απαντήσω σε όσα μου είπε. Από τη δική μου πλευρά, αν νιώθει πως ξεπέρασα κάποια όρια, απολογούμαι σαν άντρας. Μπορώ να αναλάβω την ευθύνη, αλλά δεν είπα τίποτα περισσότερο από αυτό που μου είπε πρώτα εκείνος», τόνισε χαρακτηριστικά ο 26 χρονος ψηλός.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

