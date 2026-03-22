Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.
Η αυλαία πέφτει στην 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τα παιχνίδια της ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή (13:00) και το ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανιώνιο (16:00).
Η Ένωση θέλει να επιστρέψει στις επικρατήσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ οι Πράσινοι θα επιδιώξουν να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Πανιώνιο.
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή στη Sunel Arena, με τους κιτρινόμαυρους να φιγουράρουν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, ο Ηρακλής προέρχεται από ήττα κόντρα στον Κολοσσό και είναι στην 9η θέση της βαθμολογίας.
Οι δηλώσεις του Σάκοτα για το ματς
«Προερχόμαστε από το δύσκολο ματς του Βερολίνου, με παράταση και ταξίδι, ενώ έχουμε και κάποιους παίκτες, που αντιμετωπίζουν θέματα τραυματισμών. Θα δούμε και λίγο πριν από το ματς σε ποια κατάσταση θα είμαστε. Αυτό, που ζητάμε – από όλους τους παίκτες, και κυρίως από τους πιο ξεκούραστους – είναι να δώσουν το 100%. Ελπίζω ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο, και να μας δώσει ενέργεια, όπως πάντα κάνει άλλωστε».
Έξοδος στη Γλυφάδα για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο κλειστό της Γλυφάδας τον Πανιώνιο, που είναι ουραγός του βαθμολογικού πίνακα και βρίσκεται στην τελευταία θέση.
Οι Πράσινοι προέρχονται από νίκη απέναντι στην ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και φυσικά, θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν το «διπλό» κόντρα στον Ιστορικό για να πάνε με ανεβασμένη ψυχολογία στην Euroleague, καθώς ακολουθεί διαβολοβδομάδα για εκείνους,.
