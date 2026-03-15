sports betsson
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Μπάσκετ 15 Μαρτίου 2026, 09:07

Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Spotlight

Κορυφώνεται η δράση στην 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Πανιώνιο να υποδέχεται τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) και ο Παναθηναϊκός να φιλοξενείται από την ΑΕΚ, με μοναδική επιδίωξη για τους Πράσινους την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan GBL με ρεκόρ 19-0, ενώ ακολουθεί το σύνολο του Αταμάν στη δεύτερη θέση με 15-4, μετά την πρόσφατη ήττα από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο.

Ο Πανιώνιος φιγουράρει στην 12η θέση και προτελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-13, με τους Κυανέρυθρους να βρίσκονται σε «κίνδυνο» για τον υποβιβασμό στην Elite League, ενώ η σημερινή αντίπαλος του Τριφυλλιού, η ΑΕΚ είναι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 14-4.

Τι ισχύει με τους τραυματισμούς στον Ολυμπιακό

Υπενθυμίζεται ότι για τους Πειραιώτες εκτός παραμένουν οι Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, μαζί με τους Λαρεντζάκη, Έβανς και Φαλ.

Για τους Ερυθρόλευκους, ακολουθεί διαβολοβδομάδα κόντρα σε Φενέρ (17/3) και Μπασκόνια (19/3) αντίστοιχα, συνεπώς η συμμετοχή των Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ για το σημερινό ματς κρίνεται αμφίβολη, καθώς «τρέχουν» για να προλάβουν τα κρίσιμα παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ και θέλει να επιστρέψει στις νίκες

Το σύνολο του Αταμάν μετά τις δύο σερί ήττες-σοκ κόντρα σε Κολοσσό Ρόδου και Ηρακλή, θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην Ένωση για να υποδεχτεί με ανεβασμένη ψυχολογία τον Ερυθρό Αστέρα την ερχόμενη Παρασκευή και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Ματίας Λεσόρ αν και επέστρεψε δεν αναμένεται να αγωνιστεί στο ματς με την ΑΕΚ για λόγους ξεκούρασης, ενώ δεν υπολογίζεται και ο Σαμοντούροφ.

Αξίζει να σημειωθεί σχετικά με τον σημερινό αντίπαλο των Πράσινων, ότι η ΑΕΚ έχει να ηττηθεί σε ματς στο πρωτάθλημα από τον Δεκέμβρη, καθώς η τελευταία φορά που η Ένωση σημείωσε αρνητικό αποτέλεσμα ήταν ξανά κόντρα στον Παναθηναϊκό με 101-63.

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Τι φέρνει η 15η μέρα του πολέμου

Μέση Ανατολή: Τι φέρνει η 15η μέρα του πολέμου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)

Στο 35ο λεπτό ο Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από κόρνερ και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 1-1 της Γουέστ Χαμ με τη Σίτι, δίνοντας... αέρα τίτλου στην Άρσεναλ!

Σύνταξη
Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Σύνταξη
Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
16η μέρα πολέμου 15.03.26

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες - δορυφόροι

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Κόσμος 15.03.26

Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones
«Σημείο ζωής» 15.03.26

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones

Εν μέσω έντονων φημών για την κατάσταση της υγείας του Νετανιάχου, ισραηλινό μέσο και ο πρέσβης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν το αίτημα του ισραηλινού πρωθυπουργού για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Κόσμος 15.03.26

Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο
Κόσμος 15.03.26

Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΗΑΕ, το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Απόρρητο