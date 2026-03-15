Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα
Κορυφώνεται η δράση στην 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Πανιώνιο να υποδέχεται τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) και ο Παναθηναϊκός να φιλοξενείται από την ΑΕΚ, με μοναδική επιδίωξη για τους Πράσινους την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan GBL με ρεκόρ 19-0, ενώ ακολουθεί το σύνολο του Αταμάν στη δεύτερη θέση με 15-4, μετά την πρόσφατη ήττα από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο.
Ο Πανιώνιος φιγουράρει στην 12η θέση και προτελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-13, με τους Κυανέρυθρους να βρίσκονται σε «κίνδυνο» για τον υποβιβασμό στην Elite League, ενώ η σημερινή αντίπαλος του Τριφυλλιού, η ΑΕΚ είναι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 14-4.
Τι ισχύει με τους τραυματισμούς στον Ολυμπιακό
Υπενθυμίζεται ότι για τους Πειραιώτες εκτός παραμένουν οι Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, μαζί με τους Λαρεντζάκη, Έβανς και Φαλ.
Για τους Ερυθρόλευκους, ακολουθεί διαβολοβδομάδα κόντρα σε Φενέρ (17/3) και Μπασκόνια (19/3) αντίστοιχα, συνεπώς η συμμετοχή των Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ για το σημερινό ματς κρίνεται αμφίβολη, καθώς «τρέχουν» για να προλάβουν τα κρίσιμα παιχνίδι.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ και θέλει να επιστρέψει στις νίκες
Το σύνολο του Αταμάν μετά τις δύο σερί ήττες-σοκ κόντρα σε Κολοσσό Ρόδου και Ηρακλή, θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην Ένωση για να υποδεχτεί με ανεβασμένη ψυχολογία τον Ερυθρό Αστέρα την ερχόμενη Παρασκευή και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.
Ο Ματίας Λεσόρ αν και επέστρεψε δεν αναμένεται να αγωνιστεί στο ματς με την ΑΕΚ για λόγους ξεκούρασης, ενώ δεν υπολογίζεται και ο Σαμοντούροφ.
Αξίζει να σημειωθεί σχετικά με τον σημερινό αντίπαλο των Πράσινων, ότι η ΑΕΚ έχει να ηττηθεί σε ματς στο πρωτάθλημα από τον Δεκέμβρη, καθώς η τελευταία φορά που η Ένωση σημείωσε αρνητικό αποτέλεσμα ήταν ξανά κόντρα στον Παναθηναϊκό με 101-63.
