Η Μπανταλόνα αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL

Η ΑΕΚ έμαθε τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του BCL, ένα βήμα πριν από το μεγάλο ραντεβού του Final 4, που θα διεξαχθεί στη Μπανταλόνα.

Ο αντίπαλος που προέκυψε από την κλήρωση ήταν η Μπανταλόνα, που θα διοργανώσει και το Final 4 και φέτος έχει δημιουργηθεί με σκοπό να φτάσει έως το τέλος του δρόμου.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Sunel Arena, με το δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία, ενώ αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι αυτό θα γίνει ξανά στη Sunel Arena.

Η ΑΕΚ και τα υπόλοιπα ζευγάρια των προημιτελικών του BCL:

Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα

Τενερίφη – Γαλατασαράι

Ουνικάχα Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου

Από εκεί και πέρα, η Ένωση αν ξεπεράσει το εμπόδιο της ισπανικής ομάδας στην οκτάδα, τότε θα βρει στο δρόμο της τον νικητή του ζευγαριού Ουνικάχα Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου.

Με την γερμανική ομάδα η Ένωση αγωνίστηκε στη φάση των 16, μετρώντας 2 νίκες, ενώ με τους back to back κατόχους του BCL οι κιτρινόμαυροι αναμετρήθηκαν πέρυσι στον ημιτελικό του Final 4, όπου και γνώρισαν την ήττα.