Αβέβαιο το μέλλον του Κουζμίνσκας στην ΑΕΚ: «Ψάχνεται να φύγει» (pic)
Το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον ΑΕΚ φαίνεται πως εξετάζει ο Μιντάουτας Κουζμίνσκας, σύμφωνα με λιθουανικό ρεπορτάζ.
Αβέβαιη είναι η παραμονή του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας στην ΑΕΚ, με τον Λιθουανό να εξετάζει όλες τις επιλογές για το μέλλον του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Ντονάτας Ούρμποντας μέσω του «BasketNews», ο πολύπειρος φόργουορντ σκέφτεται να αποχωρήσει από την Ένωση, με την περίπτωσή του να έχει προτεθεί σε ομάδες τόσο της Euroleague, όσο και του Basketball Champions League.
Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Λιθουανός ρεπόρτερ, πηγές του αναφέρουν πως οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν καταβάλει κάποιες πληρωμές στον 36χρονο παίκτη, κάτι που του επιτρέπει να διακόψει το συμβόλαιό του χωρίς να επιβαρυνθεί με σχετικές ρήτρες.
Mindaugas Kuzminskas is exploring an exit from AEK Athens, per sources.
More on BasketNewshttps://t.co/MNmOmGsJvs
— Donatas Urbonas (@Urbodo) February 7, 2026
Ο Κουζμίνσκας είχε σημαντικό ρόλο στην αρχή της σεζόν, αλλά μετά την επιστροφή του από τραυματισμό γύρω στην Πρωτοχρονιά, το ροτέισον της ΑΕΚ είχε ήδη αλλάξει και δεν ήταν πλέον στα πλάνα του Ντράγκαν Σάκοτα. Μένει τώρα να δούμε τι θα αποφασίσει ο παίκτης και τι θα πράξουν οι δύο πλευρές.
