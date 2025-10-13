Τρομερή στιγμή: Ο γιος του Κουζμίνσκας πήρε… συνέντευξη από τον πατέρα του (vid)

Η ΑΕΚ συνέχισε ιδανικά την πορεία της στη GBL, επικρατώντας του Πανιωνίου με 93-73 και δείχνοντας σε μεγάλα διαστήματα εξαιρετικό πρόσωπο. Ωστόσο, το πιο όμορφο στιγμιότυπο της βραδιάς δεν ήρθε μέσα από το παιχνίδι, αλλά μετά τη λήξη του.

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, αρχηγός της «Ένωσης», είχε μια ξεχωριστή… συνέντευξη στο παρκέ της Sunel Arena, αυτή τη φορά όχι από δημοσιογράφο αλλά από τον γιο του! Ο μικρός, που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε εντός έδρας αγώνα στο πλευρό του πατέρα του, πήρε το μικρόφωνο και ρώτησε τον Λιθουανό φόργουορντ για την αναμέτρηση με τον Πανιώνιο.

Το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Κουζμίνσκας με τον γιο του σε ρόλο δημοσιογράφου

Ο Κουζμίνσκας, με χαμόγελο, απάντησε στο γιο του: «Παίξαμε ένα παιχνίδι απέναντι στον Πανιώνιο και κερδίσαμε με 20 πόντους διαφορά», πριν ολοκληρώσει λέγοντας «ευχαριστώ» στα ελληνικά, αποσπώντας το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.