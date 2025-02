Αποθέωση Κουζμίνσκας στο αντίο του στην εθνική Λιουανίας (pic)

O Μιντάουγκας Κουζμίνσκας αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τα χρώματα της Λιθουανίας, στον αγώνα κόντρα στην Εσθονία, για την 6η αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket 2025.

Oι συμπαίκτες του 35χρονου φόργουορντ της ΑΕΚ τον αποθέωσαν μετά το τέλος του αγώνα, σηκώνοντάς τον στα χέρια και του έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους για την προσφορά του στην Εθνική Λιθουανίας.

Mindaugas Kuzminskas played his last game for Lithuania.

Thank you for all the memories, Kuz! 💛💚❤#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/FoFT6nSrvR

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 24, 2025