Κουζμίνσκας: «Καμιά φορά είναι καλύτερο να μην είσαι το φαβορί»

Για το πώς βιώνει ο ίδιος την προσμονή για το Final 4 του BCL αλλά και για τον ημιτελικό με τη Μάλαγα μίλησε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας στη Media Day της ΑΕΚ.

Όσα είπε ο Κουζμίνσκας:

Για το πως βιώνει την παρουσία στο Final Four: «Είναι κάτι ξεχωριστό και το είπα και στους παίκτες. Για κάποιους στην ομάδα είναι πιθανό να είναι και το μόνο Final Four της ζωής τους. Τα συναισθήματα, αλλά και η προσοχή που έχουμε από εσάς τους δημοσιογράφους είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναβιώσει. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσους από εσάς να έρχονται εδώ. Είναι κάτι μεγάλο αλλά αύριο θα συγκεντρωθούμε μόνο στο παιχνίδι. Η Μάλαγα είναι το φαβορί όχι μόνο στα ημιτελικά αλλά σε όλο το Final Four. Οπότε εμείς είμαστε κάτι σαν το underdog, αλλά καμία φορά είναι καλύτερο»

Για το τι χρειάζεται η ΑΕΚ ώστε να νικήσει στο παιχνίδι: «Αυτό που χρειάζεται είναι να βάλουμε πιο πολλούς πόντους (γέλια). Μιλώντας σοβαρά, είναι μία πολύ καλή ομάδα. Ανήκει στους λίγους ευρωπαϊκούς συλλόγου που είναι τόσο σταθεροί τα τελευταία χρόνια. Κέρδισαν και το ισπανικό Κύπελλο, κάτι που είναι δύσκολο. Πρέπει να έχουμε την ενέργεια που θα έχουν. Παίζουν σε ένα πολύ δυνατό τέμπο.

Κάθε ένας τους αγωνίζεται τέσσερα-πέντε λεπτά, βγαίνει αλλαγή και το τέμπο μένει ίδιο. Οπότε πρέπει να μειώσουμε την ταχύτητα των επιθέσεών τους. Από πλευράς μας αυτό που είναι σημαντικό να κάνουμε είναι ότι κάναμε όλη τη σεζόν. Εγώ προσωπικά νιώθω πολύ σίγουρος για το αυριανό παιχνίδι, διότι στους φετινούς σημαντικούς αγώνες ήμασταν καλοί. Αυτό δείχνει ότι έχουμε θετική ψυχολογία. Εύχομαι στο αυριανό ματς να γίνει το ίδιο».

Για τους φίλους της ΑΕΚ: «Νομίζω ότι αυτή η σεζόν μας απέδειξε ότι είναι τεράστια η διαφορά να παίζεις εντός έδρας. Είμαστε αήττητοι στο Champions League. Δεν είμαι σίγουρος πόσοι οπαδοί θα έρθουν αύριο γιατί τα εισιτήρια είναι λίγο ακριβά. Αλλά γενικά, η υποστήριξή τους σε όλη τη σεζόν, όχι μόνο σε αυτό το Final Four, ήταν εξαιρετική».

Χαμπ: «Εχουμε αρκετές πιθανότητες να προκριθούμε, καλή ομάδα η Μάλαγα»

Για το τι περιμένει στο αυριανό παιχνίδι: «Θα είναι ένα υπέροχο παιχνίδι. Είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι προπονούμαστε πολύ σκληρά όλη αυτή την εβδομάδα και ξέρουμε ότι θα πάρει πολύ, αλλά πιστεύω ότι αν παραμείνουμε μαζί ως ομάδα, τότε μπορούμε να βγούμε νικητές».

Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε τη Μάλαγα; «Σίγουρα να περιορίσουμε τα λάθη. Είναι μια εξαιρετική ομάδα και τιμωρούν ομάδες που μας κάνουν απλά λάθη και τέτοια πράγματα. Επομένως, για να μπορέσουμε να τους περιορίσουμε στη μετάβαση και απλώς να περιορίσουμε τον όγκο των λαθών, νομίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες».

Για την ατμόσφαιρα που περιμένει στη Sunel Arena; «Ναι, σίγουρα. Αν καταφέρουμε να έχουμε τους οπαδούς μας εδώ σε μια γεμάτη αρένα, σίγουρα πιστεύω ότι θα φέρουν μια επιπλέον ενέργεια και θα μας κάνουν να παίξουμε πιο δυνατά».

Για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Final-4; «Νομίζω ότι είναι σίγουρα τέσσερις μεγάλες ομάδες. Πολλοί σπουδαίοι παίκτες σε όλες τις ομάδες. Έτσι, σίγουρα θα είναι δύσκολα παιχνίδια όλο το Σαββατοκύριακο».

Ονειρεύεσαι να σηκώσεις το τρόπαιο εδώ την Κυριακή; «Αυτό είναι σίγουρα μια ελπίδα για εμάς. Εμείς μένουμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε ένα βήμα τη φορά. Σίγουρα θα μου άρεσε να σηκώσω το τρόπαιο».