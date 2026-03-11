ΑΕΚ – Τόφας 96-88: 5X5 με Μπάρτλεϊ η «Ένωση», φουλάρει για πρωτιά και πλεονέκτημα (vid)
Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ στη Sunel Arena, 6-88 επί της Τόφας στην 5η αγωνιστική των «16» BCL, με την «Ένωση» να φουλάρει για πρωτιά και πλεονέκτημα έδρας στους «8» της διοργάνωσης.
Ασταμάτητη η ΑΕΚ, «καθάρισε» την Τόφας! Η Ένωση τα βρήκε σκούρα κόντρα στους βαθμολογικά αδιάφορους Τούρκους, αλλά στην τελευταία περίοδο κατάφερε να κάνει τη δουλειά παίρνοντας τη νίκη στη «Sunel Arena» με 96-88. Έτσι πέτυχε το 5Χ5 στον όμιλο της δεύτερης φάσης του BCL και είτε θα πάρει την πρωτιά από απόψε αν η Καρδίτσα επικρατήσει της Άλμπα είτε θα παίξει «τελικό» την επόμενη εβδομάδα με τους Γερμανούς στο Βερολίνο.
Κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ ενώ σπουδαίο ματς έκανε και ο Γκρέι που είχε 13 πόντους με 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους, που είχαν ήδη αποκλειστεί, ο Φλόιντ έκανε τρομερό ματς με 20 πόντους, αλλά ήταν άστοχος στις τελευταίες επιθέσεις.
Με συνεχόμενους πόντους από τον Φιζέλ η ΑΕΚ προηγήθηκε με 10-5 στο 4′, αλλά στη συνέχεια η Τόφας αντέδρασε και βρέθηκε εκείνη στο +3 (10-13, 6′). Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, οι Τούρκοι προηγήθηκαν και με +5 (36-41, 17′) για να τελειώσει το ημίχρονο στο 49-51.
Η Ένωση μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο και με καλάθια των Μπάρτλεϊ και Λεκαβίτσιους βρέθηκε στο 59-57 στο 25′ και στο 72-68 στο τέλος της περιόδου. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ προηγήθηκε με +8 (87-79, 37′) χάρη σε καλάθια των Μπράουν και Γκρέι, τελειώνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε στο 96-88.Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88
