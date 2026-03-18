Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ 88-93: Νίκησε στην παράταση και στους «8» θα έχει πλεονέκτημα έδρας
Η ΑΕΚ άντεξε στην παράταση απέναντι στη Άλμπα, τη νίκησε με 93-88 (79-79 κ.α. ) και έφυγε για τους «8» του BCL με πλεονέκτημα έδρας ως πρώτη και αήττητη από τον όμιλό της.
Ως πρώτη και ως αήττητη η ΑΕΚ προκρίθηκε στους «8» του BCL! Η Ένωση είχε περιθώριο ακόμη και για ήττα ως και οκτώ πόντους στο Βερολίνο, ωστόσο παρότι το έκανε θρίλερ στο τέλος της κανονικής διάρκειας (79-79) πήρε τη νίκη επί της Άλμπα με 93-88 για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του top-16 του Champions League μπροστά σε περίπου 400 οπαδούς της.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Ένωση έκανε το 6Χ6 στον 10′ όμιλο και εξασφάλισε την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των προημιτελικών, περιμένοντας πλέον την κλήρωση της Παρασκευής (20/3, 13:00.) για να μάθει τον αντίπαλο. Στα προημιτελικά της διοργάνωσης η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας με μία εκ των Γαλατάσαραϊ/Μπανταλόνα/Νίμπουργκ που τερμάτισαν δεύτερες στους υπόλοιπους ομίλους.
Να θυμίσουμε εξάλλου ότι φέτος Final 4 της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην Μπανταλόνα.
Κορυφαίος για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Μπάρτλεϊ με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ 24 πόντους με 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ είχε ο Γκρέι. Για την Άλμπα ξεχώρισε ο Μπιν που σταμάτησε στους 20 πόντους με 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Παρά το γρήγορο 13-8 (5′) των Γερμανών, η ΑΕΚ πήρε μπρος στη συνέχεια και με συνεχόμενα καλάθια από τον Γκρέι πήγε στο +9 (19-28) στο τέλος της πρώτης περιόδου. Μάλιστα η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +14 (23-37, 13′) με τον Μπάρτλεϊ για την Ένωση που πήγε στο ημίχρονο με το σκορ στο 46-52 παρότι η Άλμπα είχε ισοφαρίσει σε 44-44 (19′).
Με τον Μπιν η Άλμπα προηγήθηκε μετά από ώρα (55-54, 24′), αλλά η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμα (62-64, 30′) και είχε τον έλεγχο στην τελευταία περίοδο όπου βρέθηκε στο +4 (75-79, 40′) με καλάθι του Μπράουν στα 53 δευτερόλεπτα για το τέλος.
Η Άλμπα κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση (79-79), αλλά εκεί ο Δικέφαλος ήταν ανώτερος και πήρε τη νίκη με 93-88.
Τα δεκάλεπτα: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79 (κ.δ.), 88-93 (παρ.)
Η τελική βαθμολογία στον όμιλο:
