Βέροια: Αγωνία για τον 7χρονο που τραυματίστηκε σε πάρκο
Μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Βέροιας στο ΑΧΕΠΑ και από εκεί στο Ιπποκράτειο - Το παιδί τραυματίστηκε ενώ έπαιζε μαζί με τους φίλους σε πάρκο της περιοχής
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 7χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Παρασκευής (20/3) σε πάρκο της Βέροιας.
Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πρανές, ανάμεσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και τον χώρο του πάρκου, από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στην εκκλησία.
Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βέροιας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Το 7χρονο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι ενώ αμέσως μετά διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.
Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί στο OPEN ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός στο κεφάλι και οι γιατροί προχώρησαν σε κρανιοεγκεφαλική διάνοιξη, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το αιμάτωμα.
