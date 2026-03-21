Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 7χρονος που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Στο «Ιπποκράτειο» μετά από εγχείρηση στο κεφάλι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ένας 7χρονος από τη Βέροια, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκευής έπειτα από πτώση, που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ τα ξημερώματα διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε χώρο κοντά σε εκκλησία και παιδική χαρά στη Βέροια.

«Ήταν στην εκκλησία με τη μαμά τους, ο γιος μου με τα αδερφάκια του. Ο μεγάλος του αδερφός με ένα φιλαράκι του βγήκαν έξω να παίξουν κρυφτό. Βγήκε και ο μικρούλης μου. Φυλούσε ο μικρούλης μου να πάει να τους βρει και ψάχνοντάς τους ανέβηκε σε ένα τοιχίο ας πούμε, που έχει χώματα από πάνω. Σκόνταψε και έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Δεν έχω ακόμα κάποιο νεότερο. Σε λίγο θα πάρω τηλέφωνο στην εντατική να δω αν υπάρχουν νεότερα», λέει ο πατέρας του.

«Το σύστημά μας πάσχει από ΜΕΘ στην περιφέρεια για παιδιά»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί νοσηλεύτηκε στο τρίτο νοσοκομείο που επισκέφθηκε, καθώς στα προηγούμενα δεν υπήρχε διαθέσιμη ΜΕΘ, στην οποία έπρεπε να εισαχθεί.

Το παιδί υπέστη σοβαρό τραυματισμό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου διασωληνώθηκε και διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, όπου υποβλήθηκε σε κρανιοεγκεφαλική αποσυμπίεση με χειρουργική επέμβαση. Επειδή το ΑΧΕΠΑ δεν διαθέτει ΜΕΘ παίδων, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ «διαχρονικά το σύστημά μας πάσχει από ΜΕΘ στην περιφέρεια για παιδιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί έχουμε χάσει παιδάκια στις διακομιδές».