Συνταγή: Πουρές πατάτας

Δεν είναι το συνοδευτικό που έχουμε μάθει να έχουμε στο τραπέζι μας – ωστόσο ο πουρές είναι ένα αέρινο και πεντανόστιμο φαγητό. Και όπως βλέπουμε από τη συνταγή που ακολουθεί δεν θέλει καθόλου κόπο για να τον ετοιμάσουμε – 35 λεπτά είναι αρκετά.

Τα υλικά

1,4 κιλά πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες στη μέση ή σε τέταρτα αν είναι μεγάλες

2 ½ κουταλάκια του γλυκού αλάτι, χωρισμένο, συν επιπλέον για το βράσιμο

5 κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο, χωρισμένο

1 πράσο, μόνο το λευκό και το ανοιχτό πράσινο μέρος, κομμένο σε ημικύκλια (περίπου 1½ φλιτζάνι)

2 μεγάλα σκελίδες σκόρδο, τριμμένες ή ψιλοκομμένες

1 φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών

1/2 φλιτζάνι γάλα χαμηλών λιπαρών, ζεσταμένο

1/2 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, συν επιπλέον για σερβίρισμα

Η διαδικασία

Βάλτε τις πατάτες σε μια μεγάλη κατσαρόλα και καλύψτε τις με κρύο νερό κατά 2,5 εκ. Προσθέστε γενναιόδωρα αλάτι και φέρτε το νερό σε βρασμό. Μειώστε τη θερμοκρασία σε μέτρια-χαμηλή και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι οι πατάτες να γίνουν πολύ τρυφερές αλλά να μην διαλύονται, 20–30 λεπτά. Στραγγίστε. Πολτοποιήστε τις πατάτες και επιστρέψτε στην κατσαρόλα.

Εν τω μεταξύ, λιώστε ¼ φλιτζανιού βούτυρο σε μέτριο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το πράσο και ½ κουταλάκι αλάτι. Μειώστε τη φωτιά σε μέτρια-χαμηλή και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσει πολύ το πράσο, 10–15 λεπτά. Προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να μυρίσει, περίπου 1 λεπτό.

Προσθέστε στις πατάτες το γιαούρτι, το γάλα, το μείγμα πράσου-σκόρδου, το πιπέρι και τα υπόλοιπα 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι. Ανακατέψτε καλά για να ενωθούν τα υλικά.

Για άμεσο σερβίρισμα: Μεταφέρετε σε πιατέλα σερβιρίσματος. Προσθέστε από πάνω την υπόλοιπη 1 κουταλιά βούτυρο και επιπλέον πιπέρι.

* Πηγή: Vita