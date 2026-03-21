Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
Καιρός: Αφρικανική σκόνη και τοπικές βροχές το Σάββατο
Ελλάδα 21 Μαρτίου 2026, 07:21

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και τοπικές βροχές το Σάββατο

Συγκέντρωση της αφρικανικής σκόνης αναμένεται να διατηρηθεί και σήμερα. Ο καιρός ανά περιοχή

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία το Σάββατο ενώ ο καιρός σε ορισμένες περιοχές θα είναι άστατος καθώς αναμένονται τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Σάββατο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Μερική συγκέντρωση της αφρικανικής σκόνης αναμένεται να διατηρηθεί στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 5, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά θαλάσσια μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Economy
Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά

Εντονα αισθητός έγινε στην Κεφαλονιά ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στο Ληξούρι.

Σύνταξη
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Σύνταξη
Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύνταξη
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή - Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Σύνταξη
Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

