Χέιζ-Ντέιβις: «Eίναι ομάδα του Λεσόρ και του Ναν, έκανα ό,τι μπορούσα»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα με 82-74, καθώς ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόντους και συνεισέφερε στην επικράτηση.

Ο σούπερ σταρ των Πράσινων, στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης αποθέωσε τους συμπαίκτες του Ναν και Λεσόρ και υπογράμμισε ότι προσπαθεί να προσφέρει όπως μπορεί.

Οι δηλώσεις του Χέιζ-Ντέιβις

«Χρειαζόμασταν τη νίκη, έκανα ό,τι μπορούσα. Ηταν πολύ καλή νίκη, ομαδική, μπορούμε πάντα να παίξουμε καλύτερα, πιστεύουμε στους εαυτούς μας, ο Κέντρικ έκανε σπουδαίο ματς.

Είναι μια ομάδα του Κέντρικ και του Ματίας και προσπαθώ να προσφέρω όπως μπορώ.

Από τα πράγματα που έχω μάθει είναι ότι μπορεί σε κάποιο ματς να έχω 20 πόντους, σε άλλους 6. Σημασία έχει η νίκη, προτιμάω να έχω 6 πόντους και να κερδίζουμε».