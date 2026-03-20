ΔΥΠΑ: Μειωμένοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Φεβρουάριο

Μειωμένοι κατά 5,9% εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όπως και κατά 2,2% σε σύγκριση με τον περασμένο Ιανουάριο.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, ανήλθε σε 903.928 άτομα. Από αυτά 412.601 (ποσοστό 45,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 491.327 (ποσοστό 54,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

– Οι άνδρες ανέρχονται σε 319.926 άτομα (ποσοστό 35,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 584.002 άτομα (ποσοστό 64,6% %).

– Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 268.539 άτομα (ποσοστό 29,7%).

– Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 441.289 άτομα (ποσοστό 48,8%).

Οι πρωταθλήτριες περιφέρειες

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 262.783 άτομα (ποσοστό 29,1%) και 167.037 άτομα (ποσοστό 18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Φεβρουάριο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανέρχεται σε 258.684 άτομα, από τα οποία οι 134.428 (ποσοστό 52,0%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 124.256 (ποσοστό 48,0%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 111.523 (ποσοστό 43,1%) και οι γυναίκες σε 147.161 (ποσοστό 56,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 121.451 (ποσοστό 46,9%) είναι κοινοί, 2.309 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 124.256 (ποσοστό 48,0%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 9.821 (ποσοστό 3,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 795 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 52 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 903.928 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -56.206 άτομα (-5,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Φεβρουάριο 2025 και μείωση κατά -19.925 άτομα (-2,2%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 258.684 άτομα καταγράφοντας αύξηση κατά 1.192 άτομα (0,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Φεβρουάριο 2025 και μείωση κατά -2.486 άτομα (-1,0%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026.