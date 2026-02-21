newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο
Οικονομία 21 Φεβρουαρίου 2026, 21:21

Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο

Ανάμεικτη είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την ΤτΕ, με επιδείνωση των προοπτικών απασχόλησης τον Ιανουάριο. Αύξηση ανεργίας καταγράφει η ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Spotlight

Αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, αν κρίνουμε από τα στοιχεία δύο επίσημων φορέων που είδαν ταυτόχρονα το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδας (Note_on_the_Greek_economy_20_02_2026), οι  προοπτικές στην αγορά εργασίας παραμένουν θετικές, με την απασχόληση να αυξάνεται και την ανεργία να μειώνεται. Ωστόσο υπάρχουν προκλήσεις, που συνδέονται με τη «στενότητα» στην αγορά εργασίας (labour market tightness).

Υπενθυμίζουμε ότι στενότητα υπάρχει όταν οι κενές θέσεις εργασίας υπερβαίνουν την προσφορά εργατικών χεριών, κάτι που στην Ελλάδα δεν ισχύει ως γενικός κανόνας, αλλά μόνο σε ορισμένους κλάδους. Σύμφωνα με τους εργοδότες οι κενές θέσεις εργασίας συνδέονται με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, όταν δηλαδή ότι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι ανά κλάδο και περιοχή δεν καλύπτουν τις ανάγκες και τη ζήτηση μιας συγκεκριμένης αγοράς. Από τη σκοπιά των εργαζομένων η αναντιστοιχία μπορεί να συνδέεται με τις χαμηλές αμοιβές και συνθήκες εργασίας, που δεν καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες, προτεραιότητες και προσόντα. Αποτελεί άλλωστε κοινή παραδοχή ότι έχουμε από το πλέον υπερ-εκπαιδευμένο (overqualified) εργατικό δυναμικό στην ΕΕ,  με σχεδόν τέσσερις στους δέκα νέους εργαζόμενους να έχουν υψηλότερα μορφωτικά προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη δουλειά τους.

ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Ιανουάριο

Πάντως, όπως παραδέχεται πρόσφατη ανάλυση της Eurobank, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας, η ελληνική αγορά εργασίας παραμένει «χαλαρή», καθώς το πραγματικό ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει διαχρονικά την αποτελεσματική ανεργία. Το  χάσμα ανεργίας έχει περιοριστεί αισθητά μετά το 2020, χωρίς όμως να μηδενιστεί, γεγονός που υποδηλώνει απόσταση από την πλήρη απασχόληση.

Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται εν μέρει από τα νέα στατιστικά στοιχεία   της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ανεργία.

Τον Ιανουάριο του 2026 οι άνεργοι ανήλθαν σε 923.853 άτομα.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, η ανεργία αυξήθηκε κατά 7.964 άτομα (+0,9%), συνεχίζοντας μια ανοδική πορεία που είχε ξεκινήσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα.  Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), ο αριθμός των ανέργων που δίνει η ΔΥΠΑ αντιστοιχεί στο δυσθεώρητο ποσοστό του  23,67% του εργατικού δυναμικού.

Απόκλιση στα ποσοστά ανεργίας

Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ άλλη μια φορά αποκλίνουν από τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση. Αν και ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί η έρευνα εργατικού δυναμικού για τον Ιανουάριο του 2026, τον Δεκέμβριο του 2025 η ΕΛΣΤΑΤ είχε καταγράψει 395.436 ανέργους, όταν στα μητρώα της ΔΥΠΑ οι εγγεγραμμένοι ήταν 915.889 άτομα. Πρόκειται για θηριώδη απόκλιση, κατά 560.985 ανέργους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί άνεργοι είναι μακροχρόνια άνεργοι: 417.293 άτομα είναι εγγεγραμμένα στη ΔΥΠΑ για διάστημα άνω των 12 μηνών, ενώ 506.560 άτομα αναζητούν εργασία για λιγότερο από έναν χρόνο. Παράλληλα, η ανεργία έχει έντονο γυναικείο πρόσημο, καθώς οι γυναίκες ανέρχονται σε 594.229 (64,3% του συνόλου), έναντι 329.624 ανδρών (35,7%).

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι ότι μόνο 261.170 άνεργοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δηλαδή περίπου 28% του συνόλου. Το χαμηλό αυτό ποσοστό συνδέεται με τα αυστηρότερα κριτήρια επιδότησης που ισχύουν τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας εκτός χιλιάδες ανέργους.

Τι δείχνει η ΤτΕ για την απασχόληση

Σύμφωνα με το πρόσφατο σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος, η απασχόληση αυξήθηκε το γ’ τρίμηνο του 2025, κυρίως χάρη στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις κατασκευές, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό και τις επαγγελματικές υπηρεσίες. Η ΤτΕ επικαλείται τα τελευταία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, που δείχνουν ότι η ανοδική πορεία της απασχόλησης συνεχίστηκε και τον Δεκέμβριο του 2025.

Η ανεργία μειώθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ τον Δεκέμβριο καταγράφηκε περαιτέρω πτώση σε μηνιαία βάση. Αντίθετα, αυξήθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, στοιχείο που υποδηλώνει επίμονες δυσκολίες στην επανένταξη συγκεκριμένων ομάδων στην αγορά εργασίας.

Αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων τον Δεκέμβριο

Θετική ήταν συνολικά και η εικόνα στις ροές εξαρτημένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το 2025, σύμφωνα με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας, με τις καθαρές προσλήψεις να ξεπερνούν τα επίπεδα του 2024. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2025 οι καθαρές ροές έγιναν αρνητικές, λόγω απολύσεων σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης.

Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για την απασχόληση, σύμφωνα με τον δείκτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποχώρησαν τον Ιανουάριο του 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο, κυρίως λόγω επιδείνωσης των εκτιμήσεων στο λιανεμπόριο και τη μεταποίηση.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η στενότητα στην αγορά εργασίας δείχνει να αποκλιμακώνεται σταδιακά από τα τέλη του 2024 και στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας διαμορφώθηκε στο 1,8% το γ’ τρίμηνο του 2025, από 2,1% ένα χρόνο νωρίτερα, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στις κατασκευές και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.

Μόλις 0,6% η πραγματική αύξηση των μισθών

Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση το γ’ τρίμηνο του 2025, ενώ σε πραγματικούς όρους κατέγραψαν άνοδο 0,6%, καθώς ο αποπληθωριστής της ιδιωτικής κατανάλωσης αυξήθηκε με χαμηλότερο ρυθμό από τις ονομαστικές αποδοχές.

Παράλληλα, το μοναδιαίο κόστος εργασίας συνέχισε να ενισχύεται, ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα του 2025, λόγω της μικρής υποχώρησης της παραγωγικότητας της εργασίας.

Οι δαπάνες του Δημοσίου για αμοιβές προσωπικού (μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές) αυξήθηκαν κατά 3,5% το 2025, έναντι αύξησης 6% το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.362,66 ευρώ το 2025, αυξημένος κατά 1,5% σε σχέση με το 2024. Σημαντική ήταν η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ τον μήνα, ενώ ειδικά όσοι αμείβονται με 1.001–1.200 ευρώ αυξήθηκαν κατά 29,2%.

Ταυτόχρονα, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, το ποσοστό των εργαζομένων με μεικτές αποδοχές κάτω από 1.000 ευρώ μειώθηκε στο 36,5%, από 46,3% το 2024.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κλιματική αλλαγή: Οι εκτεταμένες πλημμύρες στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
Κλιματική αλλαγή 21.02.26

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών

Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, πλήττουν καλλιέργειες σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Μαρόκο διαταράσσοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους
Οι προτάσεις 21.02.26

Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους

Στο υπουργείο Οικονομικών προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου, που έχει ανοίξει εδώ και δύο χρόνια και αφορά στη φορολογική μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»
Οικονομία 21.02.26

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος «κρύβεται» ένας μαθηματικός αλγόριθμος, ο δείκτης ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), που υπολογίζει κατά πόσον «μοιάζουν» δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Σύνταξη
Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ
Λιανεμπόριο ΕΛΣΤΑΤ 21.02.26

Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ

Η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειες των νοικοκυριών, που περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Σε τρόφιμα-σουπερμάρκετ το 27,3% του τζίρου του λιανεμπορίου το 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
Ρωγμές στα θεμέλια 21.02.26

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου
Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου 21.02.26

Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου

Η Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ρούσσου στα 1.500 μέτρα χάρισαν στην Ελλάδα δύο χρυσά μετάλλια από τα συνολικά 11 της χώρας μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Δεύτερος ο Τεντόγλου στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,14μ.

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Μέσα των 90s 21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»

Την ώρα των δηλώσεών του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού, ήταν εμφανές και το μέγεθος του χτυπήματος στο μέτωπο του Λορέντσο Πιρόλα. Χαρούμενος για το πρώτο του γκολ και που άκουσε το όνομά του από την εξέδρα, δήλωσε ο Ιταλός.

Σύνταξη
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Στηρίζει το ΝΑΤΟ 21.02.26

Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Politico 21.02.26

Η γαλλική ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»
«The Woman in Me» 21.02.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 25η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Super League
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η βαθμολογία της Super League

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους δύο αγώνες του Σαββάτου (21/2)

Σύνταξη
Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»
On Field 21.02.26

Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»

Ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς και ο Αντρέ Λουίζ έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει πολύ τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2: Για πλέι οφ οι Περιστεριώτες, για… υποβιβασμό οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2: Για πλέι οφ οι Περιστεριώτες, για… υποβιβασμό οι Αρκάδες (vid)

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ατρόμητος με 2-1 στην έδρα του Αστέρα, χάρη στην οποία «βλέπει» τα πλέι οφ στο 5-8. Αντιθέτως η ομάδα της Τρίπολης μπαίνει σε μπελάδες αναφορικά με την παραμονή.

Σύνταξη
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
The Death of Trotsky 21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή (vids)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή (vids)

Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη με γκολ των Πιρόλα και Γιαζίτζι και επέστρεψε στις νίκες αλλά και την κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο