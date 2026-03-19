Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/3): Δράση με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα

Πλούσιο πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα Πέμπτη 19/3, με φουλ δράση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φυσικά ξεχωρίζουν οι ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις στο Europa League και της ΑΕΚ με την Τσέλιε στο Conference League, ενώ σημαντικό παιχνίδι για την Ευρωλίγκα δίνει στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Μπασκόνια.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Σκαντίτσι CEV Champions League

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 2η Μέρα

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Final-4 Κυπέλλου Ελλάδος Bόλεϊ Ανδρών

19:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Μονακό Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φράιμπουργκ – Γκενκ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Θέλτα Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Τσέλιε Conference League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Πανιώνιος ΓΣΣ Final-4 Κυπέλλου Bόλεϊ Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι

21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι Euroleague

21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Στουτγκάρδη Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Λιλ Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Μπέτις – Παναθηναϊκός Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Europa League