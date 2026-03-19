Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/3): Δράση με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/3).
Πλούσιο πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα Πέμπτη 19/3, με φουλ δράση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φυσικά ξεχωρίζουν οι ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις στο Europa League και της ΑΕΚ με την Τσέλιε στο Conference League, ενώ σημαντικό παιχνίδι για την Ευρωλίγκα δίνει στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τη Μπασκόνια.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Σκαντίτσι CEV Champions League
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 2η Μέρα
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Final-4 Κυπέλλου Ελλάδος Bόλεϊ Ανδρών
19:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Euroleague
19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Μονακό Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φράιμπουργκ – Γκενκ Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Θέλτα Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Τσέλιε Conference League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Πανιώνιος ΓΣΣ Final-4 Κυπέλλου Bόλεϊ Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι
21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι Euroleague
21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Στουτγκάρδη Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Λιλ Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Μπέτις – Παναθηναϊκός Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Europa League
