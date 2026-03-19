Κόντρα στη Μπασκόνια ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη βήμα προς το πλεονέκτημα

Μετά την υπερηχητική εμφάνιση και τη νίκη απέναντι στην Φενέρμπαχτσε με 104-87, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Eurolegue και θέλει τη νίκη για να πλησιάσει κι άλλο στο πλεονέκτημα έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από την εκτός έδρας ήττα τους κόντρα στη Μονακό, βελτιώνοντας το ρεκόρ σε 21-11 και κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs. Την επόμενη εβδομάδα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ταξιδέψει στην Ισπανία, για να τεθεί αντιμέτωπη με τη Βαλένθια (24/3, 21:30) σε ένα κρίσιμο ματς για τον στόχο της.

Αδειάζει το ιατρικό δελτίο στον Ολυμπιακό

Στα αγωνιστικά, ο προπονητής του Ολυμπιακού θα έχει ξανά στη διάθεσή του Τζόουνς, Τζόζεφ και Μόρις, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με τη Φενέρ, ενώ μένει να δούμε ποιοι θα μείνουν τελικά εκτός δωδεκάδας, αφού μόνο οι Φαλ και Έβανς παραμένουν εκτός δράσης.

«Η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ταχύτητα. Με τους τραυματισμούς είχε μια πτώση στην απόδοσή της. Με βάση τη φιλοσοφία του προπονητή της θέλει να παίζει σε μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να κάνουμε καλές επιλογές στην επίθεση. Δεν θεωρούμε κανένα παιχνίδι εύκολο. Αυτό είπα και στους παίκτες. Αυτό που σου δίνει καλή πορεία στην EuroLeague είναι η σταθερότητα. Να ξεχάσουμε τη χθεσινή εμφάνιση και να παίξουμε καλά αύριο. Ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι η νίκη είναι προδιαγεγραμμένη, αλλά δεν είναι έτσι», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η Μπασκόνια από την άλλη βρίσκεται στο 9-22 και δεν κυνηγάει κάτι την εφετινή σεζόν στη Euroleague. Ο προπονητής της, o 42χρονος Ιταλός, Πάολο Γκαλμπιάτι, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Κούρουκς, Ντιόπ και Σεντεκέρσκις, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ενώ αμφίβολη δίνεται η συμμετοχή του Λουβαβού-Καμπαρό.