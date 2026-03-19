Μπέτις – Παναθηναϊκός: Ο Ρουιμπάλ κάνει το 1-0 για τους Ανδαλουσιάνους (vid)
Μόλις στο 8ο λεπτό η Μπέτις κατάφερε να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Παναθηναϊκό και να κάνει το 1-0 με τον Αϊτόρ Ρουιμπάλ. Δείτε το βίντεο.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπέτις στη Σεβίλλη για τη ρεβάνς της φάση των «16» του Europa League, με τους Ισπανούς να ανοίγουν νωρίς το σκορ.
Το «τριφύλλι» στάθηκε άτυχο στη φάση του γκολ, αφού ο Κούτσο δοκίμασε το πόδι του από μακριά, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι του Λαφόν.
Η επαναφορά όμως ευνόησε τον Αϊτόρ Ρουιμπάλ που ήταν ψύχραιμος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-0 στο 8′
Δείτε το βίντεο για το 1-0
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις