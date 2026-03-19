Μπέτις – Παναθηναϊκός: Ο Ρουιμπάλ κάνει το 1-0 για τους Ανδαλουσιάνους (vid)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπέτις στη Σεβίλλη για τη ρεβάνς της φάση των «16» του Europa League, με τους Ισπανούς να ανοίγουν νωρίς το σκορ.

Το «τριφύλλι» στάθηκε άτυχο στη φάση του γκολ, αφού ο Κούτσο δοκίμασε το πόδι του από μακριά, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι του Λαφόν.

Η επαναφορά όμως ευνόησε τον Αϊτόρ Ρουιμπάλ που ήταν ψύχραιμος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 1-0 στο 8′

