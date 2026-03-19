Παναθηναϊκός: Η 11άδα για τη ρεβάνς με τη Μπέτις (vid)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (22:00) την Μπέτις στην Ισπανία με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 1-0 στο ΟΑΚΑ και να διεκδικήσει την πρόκρισή του στη φάση των προημιτελικών του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε την ενδεκάδα της ομάδας του, ξεκινώντας με τον Λαφόν κάτω από την εστία, ενώ ο Ισπανός επέλεξε τριάδα στην άμυνα με τους Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Κάτρη, ενώ θέση στα άκρα παίρνουν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στον άξονα θα είναι οι Σάντσες και Μπακασέτας, με τους Ταμπόρδα και Πελίστρι να έχουν πιο ελεύθερο ρόλο επιθετικά, ενώ στην κορυφή θα πάρει θέση ο Τεττέη.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σάντσες, Καλάμπρια, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.

Στον πάγκο: Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Αντίνο, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Κότσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα της Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκεθ, Άντονι, Φορνάλς, Άμραμπατ, Εζαλζουλί, Κούτσο Ερνάντεθ, Ρουιμπάλ