Οι οδηγίες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς με την Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την Μπέτις για τον επαναληπτικό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο πλαίσιο της φάσης των 16 του Europa League (19/3, 22:00).

Η Πράσινη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους οπαδούς που θα βρεθούν στην «Καρτούχα» για το κρίσιμο ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

– Το σημείο συνάντησης των φιλάθλων μας μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ. Ώρα συνάντησης έχει οριστεί από τις 16:30.

– Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 18:00 με συνοδεία της αστυνομίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον ίδιο τρόπο, θα γίνει η επιστροφή στο αρχικό σημείο συνάντησης.

– Στο γήπεδο αυτό επιτρέπονται τσάντες με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος σακιδίου Α4. Δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξης αντικειμένων.

– Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή διαβατήριο.

– Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, βεγγαλικών, πυρσών και καπνογόνων.

– Η ισπανική αστυνομία είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τους ελέγχους και αν βρεθεί κάτι παράνομο, θα απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο και θα επιβληθεί πρόστιμο έως 60.000 ευρώ.

Άπαντες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους.