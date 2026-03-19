Οι οδηγίες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη ρεβάνς με την Μπέτις
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τον κόσμο που βρίσκεται στην Ισπανία για τη ρεβάνς των Πράσινων με την Μπέτις (19/3, 22:00).
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την Μπέτις για τον επαναληπτικό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο πλαίσιο της φάσης των 16 του Europa League (19/3, 22:00).
Η Πράσινη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους οπαδούς που θα βρεθούν στην «Καρτούχα» για το κρίσιμο ματς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
– Το σημείο συνάντησης των φιλάθλων μας μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ. Ώρα συνάντησης έχει οριστεί από τις 16:30.
– Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 18:00 με συνοδεία της αστυνομίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον ίδιο τρόπο, θα γίνει η επιστροφή στο αρχικό σημείο συνάντησης.
– Στο γήπεδο αυτό επιτρέπονται τσάντες με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος σακιδίου Α4. Δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξης αντικειμένων.
– Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή διαβατήριο.
– Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, βεγγαλικών, πυρσών και καπνογόνων.
– Η ισπανική αστυνομία είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τους ελέγχους και αν βρεθεί κάτι παράνομο, θα απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο και θα επιβληθεί πρόστιμο έως 60.000 ευρώ.
Άπαντες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους.
