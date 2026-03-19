Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαρτίου 2026, 11:58

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Επίθεση στην κυβέρνηση για την «προσχηματική», όπως καταγγέλλει, «δήθεν λύση» για την πρώτη κατοικία, εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

«Η κυβέρνηση», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη σε δήλωσή της, «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, αφού επί χρόνια επέτρεψε στα funds και στις εταιρείες διαχείρισης να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, να επιβάλλουν όρους και να προχωρούν σε πλειστηριασμούς χωρίς πραγματική διαπραγμάτευση, αφού κατήργησε κάθε ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν ‘λύση’ μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού».

«Ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής»

Η πρώην υπουργός αναφέρθηκε στις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες «η νέα ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει μεγαλύτερα ‘κουρέματα’ και χαμηλότερες δόσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως δήθεν μέτρο προστασίας της πρώτης κατοικίας η εκ νέου τροποποίηση ενός αποτυχημένου εργαλείου».

«Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής», υπογράμμισε, εξηγώντας πως «η ίδια κυβέρνηση είναι εκείνη που κατήργησε το ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, άφησε τους δανειολήπτες έρμαια των funds, δημιούργησε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό με ελάχιστα πραγματικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Και τώρα επιχειρεί με τα ίδια υλικά να επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα».

Κυβερνητική «προτεραιότητα η διευκόλυνση σε funds και τράπεζες»

«Η σημερινή εξαγγελία του κ. Πιερρακάκη προβλέπει τα ακόλουθα: Αν ο οφειλέτης θέλει να λάβει μία ρύθμιση για την προστασία της κατοικίας του θα πρέπει να αποδεχθεί υποχρεωτικά την ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του», σημείωσε η Μιλένα Αποστολάκη, προσθέτοντας πως «οι τράπεζες και τα funds, δίχως να κοπιάσουν, αποκτούν τίτλο για να προχωρήσουν άμεσα στον εκπλειστηριασμό της υπόλοιπης περιουσίας», ενώ υπογράμμισε ότι «η παραίτηση αυτή του οφειλέτη από την υπόλοιπη περιουσία του δεν συνοδεύεται από καμία βελτίωση των όρων ρύθμισης της οφειλής για την προστασία της κύριας κατοικίας».

Όπως ανέφερε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «ούτε ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης υποστηρίζει ότι ο οφειλέτης δεν θα πληρώσει περισσότερα με βάση την αξία της κατοικίας του, ούτε ότι οι δόσεις που θα προκύψουν θα καθιστούν τη ρύθμιση βιώσιμη και ρεαλιστική», για να επισημάνει πως «και αυτή η εξαγγελία του απέχει μακράν από πολιτική προστασίας της κατοικίας», καταγγέλλοντας «η διευκόλυνση που παρέχει στα funds και τις τράπεζες, με την εκμετάλλευση της ανάγκης του υπερχρεωμένου νοικοκυριού, είναι τελικά η προτεραιότητά της».

«Ακόμη περαιτέρω όμως, ο κ. Πιερρακάκης εξακολουθεί να μην απαντά στο βασικό πρόβλημα, ότι δηλαδή οι πολίτες διαπραγματεύονται με πανίσχυρα funds που αγοράζουν δάνεια σε εξευτελιστικές τιμές και στη συνέχεια απαιτούν πολλαπλάσια. Δεν απαντά ακόμη στο γεγονός ότι οι servicers εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας. Και κυρίως, δεν απαντά στο γιατί η κυβέρνηση αρνήθηκε όλες τις ουσιαστικές λύσεις που έχουν κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη τροπολογία για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους»

Η Μιλένα Αποστολάκη υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη τροπολογία για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, «που προβλέπει επαναφορά πραγματικής προστασίας της κύριας κατοικίας, δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του πριν αυτό πωληθεί σε fund, ουσιαστική προστασία των εγγυητών από καταχρηστικές πρακτικές και δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και νέα βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία», κάνοντας λόγο για «ένα ολιστικό σχέδιο με πραγματικές λύσεις για τα νοικοκυριά και όχι επικοινωνιακές εξαγγελίες».

«Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον την αλήθεια: η κυβέρνηση άφησε τους πλειστηριασμούς να πολλαπλασιαστούν. Πρώτα χάθηκαν περιουσίες και εκ των υστέρων ο κ. Πιερακάκης υποδύεται τον σωτήρα», σημείωσε καταληκτικά.

Market Pass: Ψάχνουν τη «χρυσή τομή» στην κυβέρνηση

Market Pass: Ψάχνουν τη «χρυσή τομή» στην κυβέρνηση

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ
Επικαιρότητα 19.03.26

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

Παπαστεργίου: Θέμα ημερών οι αποφάσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους
Επικαιρότητα 19.03.26

«Θέμα ημερών» η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες

Πώς θα κινηθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των συνεργασιών στο επικείμενο συνέδριο και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου περί «τιμαρίων».

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο
Πολιτική 19.03.26

Δίκη email-gate στον απόηχο των υποκλοπών: Ποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο

Άρχισε η δίκη για το email-gate, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων του εξωτερικού στην πρώην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Την ίδια ώρα άρχισε και η προσπάθεια ξεπλύματος των ευθυνών για τη διαρροή.

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ

Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
The Expla-in Project 18.03.26

Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια του Άδωνι με τις υποκλοπές;

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Αλέξης Τσίπρας: Δεν θα τη γλιτώσει η κυβέρνηση των υποκλοπών – Πρόταγμα τα εθνικά συμφέροντα να ξεκολλήσουμε από Βρυξέλλες και ΗΠΑ
«Ένα νέο κίνημα γεννιέται» 18.03.26 Upd: 21:38

Αλέξης Τσίπρας: Δεν θα τη γλιτώσει η κυβέρνηση των υποκλοπών – Πρόταγμα τα εθνικά συμφέροντα να ξεκολλήσουμε από Βρυξέλλες και ΗΠΑ

Στην Αλεξανδρούπολη με το βλέμμα του στραμμένο στις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το σκάνδαλο των υποκλοπών ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεδιπλώνει την δική του πρόταση για τα εθνικά θέματα, διατηρώντας υψηλούς τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Φάμελλος: Όχι στις διορίες για συνεργασίες, ναι στον Τσίπρα

Καθαρή θέση πήρε ο Σωκράτης Φάμελλος υπέρ των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, είπε «όχι» στις διορίες της ομάδας Πολάκη, ενώ χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος του ΠΑΣΟΚ την αυτόνομη πορεία»

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Φαραντούρης θα συμμετάσχει στα τραπέζια διαλόγου

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του εκπροσώπου τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά.

Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους
Αφθώδης πυρετός 18.03.26

Μυτιλήνη: «Φυγάδευσαν» τον Κέλλα – Σε δίωρη «πολιορκία» από οργισμένους κτηνοτρόφους

Η ένταση κορυφώθηκε όταν κτηνοτρόφος περιέγραψε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικογένειά της, για να λάβει ως απάντηση ένα σύντομο «λυπάμαι» από τον Χρήστο Κέλλα - Ο υφυπουργός αναγκάσθηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο εσωτερικό του κτιρίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, το οποίο παρέμεινε πολιορκημένο για περίπου δύο ώρες

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»
Υποκλοπές 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 19.03.26

Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson

Καθώς η ευρωπαϊκή δράση κορυφώνεται και οι επαναληπτικοί της φάσης των «16» μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, το ενδιαφέρον στρέφεται σε αναμετρήσεις που κρίνουν προκρίσεις και διαμορφώνουν το σκηνικό για τη συνέχεια

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

