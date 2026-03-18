Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία
Ελλάδα 18 Μαρτίου 2026, 18:20

Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία

Ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Vita.gr
Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Spotlight

«Πολλά χρήματα πήγαιναν στην Κρήτη. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί τα ζώα να πάνε όλα στην Κρήτη…Το 2018-2019 τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ήταν περισσότερα από τις μύγες. Όταν στη Θεσσαλία δήλωναν 1,5 εκατομμύριο, στην Κρήτη  μόνο δήλωναν  7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα.  Που είναι οι στάβλοι, οι εγκαταστάσεις; Σίγουρα ήξεραν όλοι οι υπουργοί για τα αιγοπρόβατα, γιατί πριν τις επισκέψεις τους, ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία για την περιοχή οπότε γνώριζαν».

Την εικόνα αυτή μετέφερε στο δεύτερο μέρος της κατάθεσής του ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Ο μάρτυρας  εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι ελάχιστοι επιθυμούσαν την αλλαγή στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελέγχους που αυτή συνεπαγόταν.

Στη συνέχεια δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από τον εισαγγελέα της έδρας με σημείο αναφοράς την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου γύρω από 27 ΑΦΜ για τα οποία εντοπίστηκαν ευρήματα απάτης και υπήρξε απόφαση μη πληρωμής και διαβίβασης των στοιχείων στις εισαγγελικές αρχές. «Αν ήμουν εγώ θα διαβίβαζα κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Αν ήταν καταφανέστατα τα στοιχεία δεν θα έκανα παραπάνω έλεγχο. Δεν κρίθηκε σκόπιμο ωστόσο από την προηγούμενη διοίκηση… θα πρέπει να ερωτηθεί εκείνη για το λόγο, δεν έχω πληροφορηθεί κάτι» κατέθεσε.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ  έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη βασική μάρτυρα σε πολλές από τις ανοιχτές υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ., η οποία και συνέβαλε στη διερεύνηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Υπήρχαν στελέχη που είχαν ζητήσει την απομάκρυνση τους από τα γραφεία, ήθελαν να μετακινηθούν γιατί έκανε τακτικούς ελέγχους. Κάποιοι δεν θέλαν αυτό το κομμάτι. Φτάσαμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα στελέχωσης» ανέφερε.

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος χαρακτήρισε την Παρασκευή Τυχεροπούλου ως ένα δίκαιο άνθρωπο  χωρίς ανοχή στην παραβατικότητα. «Η συνεργασία μου μαζί της και με τους υπόλοιπους δύο διευθυντές, ήταν πολύ καλή, άριστη και εμπιστευόμουν πλήρως τα όσα εισηγούνταν. Υπήρχε κάλυψη και εμπιστοσύνη και για τους τρεις. Είναι δίκαια και εφόσον διαπίστωνε παραβατικότητα θα το πήγαινε μέχρι τέλους… είναι κάθετη σε κάποια ζητήματα νομιμότητας. Θέλει την προάσπιση των επιδοτήσεων».

«Ολοι οι υπουργοί γνώριζαν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το σκέλος της κατάθεσης του μάρτυρα για την ραγδαία αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη επισημαίνοντας πως όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν γνώση για τις ατασθαλίες που γίνονταν ιδίως σε περιοχές όπως η Κρήτη, καθώς ήταν οφθαλμοφανείς από τα στοιχεία που λάμβαναν.

«Πολλά χρήματα πήγαιναν στην Κρήτη. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί τα ζώα να πάνε όλα στην Κρήτη… δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις αρχικά… Το 2018-2019 τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ήταν περισσότερα από τις μύγες. Όταν στη Θεσσαλία δήλωναν 1,5 εκατομμύριο, το Ρέθυμνο μόνο δήλωνε 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα, που είναι οι στάβλοι, οι εγκαταστάσεις; Σίγουρα ήξεραν όλοι οι υπουργοί για τα αιγοπρόβατα, γιατί πριν τις επισκέψεις τους, ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία για την περιοχή οπότε γνώριζαν» υποστήριξε.

Εισαγγελέας: Τι πρέπει να κάνει ο αρμόδιος υπάλληλος όταν αντιλαμβάνεται μια μη λογική αύξηση ζώων;

Μάρτυρας: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στα χέρια του μια δήλωση που λέει τον αριθμό των ζώων κάθε αιτούντα και ελέγχει αν υπάρχει σχετικό έγγραφο από τη νομαρχία. Αλλιώς κάνει επιτόπιο έλεγχο. Αλλά το υπουργείο έπρεπε με το που έβλεπε τον αριθμό των ζώων να κάνει έναν επανέλεγχο. Υπάρχουν χωριά που έχουν δηλώσει 50.000 ζώα, είναι υπερβολικός αριθμός. Εμείς κάναμε εφόδους στην Κρήτη, αλλά επειδή ήταν δομημένο έτσι το σύστημα -απαιτούσε 48 ώρες νωρίτερα να υπάρξει ενημέρωση για την έλεγχο, δεν ήταν αιφνιδιαστικός- μπορούσαν να φέρουν ζώα, να ενημερωθούν. Βέβαια, ζητούσαμε να γίνει έλεγχος και οι ίδιοι οι υπάλληλοι δήλωναν αδυναμία να πάνε λόγω προσωπικών κολλημάτων…

Η δίκη συνεχίζεται  g με καταθέσεις μαρτύρων .

Commodities
Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Vita.gr
Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Κόσμος
Ιράν: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

Ιράν: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα
Ελλάδα 18.03.26

Λασποβροχές και βοριάδες στην Αττική – Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες
Το κατηγορητήριο 18.03.26

Νέες αποκαλύψεις για τον «δράκο» του Πειραιά – Κατηγορείται για επτά επιθέσεις σε γυναίκες

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Κέρκυρα: Βγαίνει από τη Μεθ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του
Στην Κέρκυρα 18.03.26

Βγαίνει από τη ΜΕΘ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του

«Όπως έπαιζε με τους φίλους του έπεσε με το πατίνι που ήταν δικό του και του το είχα πάρει εγώ», είπε ο πατέρας του 14χρονου μιλώντας στο in.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιστολή κόλαφος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ προς Διοικούσα και Γ. Χατζαράκη – «Να μας ενημερώσουν άμεσα»
Ελλάδα 18.03.26

Επιστολή κόλαφος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ προς Διοικούσα και Γ. Χατζαράκη – «Να μας ενημερώσουν άμεσα»

Σοβαρές αιχμές κατά της διορισμένης Διοικούσας Επιτροπής και του προέδρου Γ. Χατζαράκη διατυπώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ σε σχετική επιστολή - Διαβάστε την ολόκληρη

Σύνταξη
Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη

Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
ΟΕΝΓΕ 18.03.26

Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά την κατάθεση Σημανδράκου, θα συνεχίσει η κυβέρνηση να καλύπτει τον Αυγενάκη;

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

«Βόμβα» Κοβέσι από το Ευρωκοινοβούλιο: «Υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ»

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε ότι ερευνώνται και άλλες υποθέσεις γεωργικών επιδοτήσεων των οποίων την ευθύνη είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Το άλλο Megxit 18.03.26

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία
On Field 18.03.26

Ματσούκας μέσα, Τσιμεντερίδης έξω: Βγαίνουν στη σέντρα για δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαιτησία

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι) τιμώρησε τον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης) αλλά όχι τον Ματσούκα (Εύβοιας) αν και ο δεύτερος έκανε σοβαρότερο λάθος. Η απόδειξη ότι ξεχωρίζουν τους ρέφερι ανάλογα με τα λάθη

Βάιος Μπαλάφας
Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια
Άλλα Αθλήματα 18.03.26

Η Εθνική αναχώρησε για το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου με ελπίδες για μετάλλια

Χωρίς την Δήμητρα Τσουκαλά, αλλά με ελπίδες για επιτυχίες, αναχώρησε η Εθνική Ομάδα στίβου για το Τόρουν της Πολωνίας και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»
Υποκλοπές 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης»

Για μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να «κουκουλωθούν» οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά, κάνει λόγο η Κουμουνδούρου, μετά τις δηλώσεις Γεωργάδη στη Βουλή

Σύνταξη
Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek
Hunter Alpha 18.03.26

Μυστηριώδες μοντέλο ΑΙ ενθουσιάζει το Διαδίκτυο – Οι υποψίες στρέφονται στην DeepSeek

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος
Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Σύνταξη
Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)
Μπάσκετ 18.03.26

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ» (vid)

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Σύνταξη
Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 18.03.26

Κοινή δράση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί – «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άγρια επίθεση Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη για τα ταξί - «Εφαρμόζει χουντικές απόψεις στον κλάδο μου»

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Το παρασκήνιο 18.03.26

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Με νέα επίθεση σε συμμάχους, ο Τραμπ απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

