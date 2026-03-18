Σημανδράκος: Ολοι οι υπουργοί ήξεραν για τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία

Την εικόνα αυτή μετέφερε στο δεύτερο μέρος της κατάθεσής του ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Ο μάρτυρας εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι ελάχιστοι επιθυμούσαν την αλλαγή στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελέγχους που αυτή συνεπαγόταν.

Στη συνέχεια δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από τον εισαγγελέα της έδρας με σημείο αναφοράς την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου γύρω από 27 ΑΦΜ για τα οποία εντοπίστηκαν ευρήματα απάτης και υπήρξε απόφαση μη πληρωμής και διαβίβασης των στοιχείων στις εισαγγελικές αρχές. «Αν ήμουν εγώ θα διαβίβαζα κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Αν ήταν καταφανέστατα τα στοιχεία δεν θα έκανα παραπάνω έλεγχο. Δεν κρίθηκε σκόπιμο ωστόσο από την προηγούμενη διοίκηση… θα πρέπει να ερωτηθεί εκείνη για το λόγο, δεν έχω πληροφορηθεί κάτι» κατέθεσε.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη βασική μάρτυρα σε πολλές από τις ανοιχτές υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ., η οποία και συνέβαλε στη διερεύνηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Υπήρχαν στελέχη που είχαν ζητήσει την απομάκρυνση τους από τα γραφεία, ήθελαν να μετακινηθούν γιατί έκανε τακτικούς ελέγχους. Κάποιοι δεν θέλαν αυτό το κομμάτι. Φτάσαμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα στελέχωσης» ανέφερε.

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος χαρακτήρισε την Παρασκευή Τυχεροπούλου ως ένα δίκαιο άνθρωπο χωρίς ανοχή στην παραβατικότητα. «Η συνεργασία μου μαζί της και με τους υπόλοιπους δύο διευθυντές, ήταν πολύ καλή, άριστη και εμπιστευόμουν πλήρως τα όσα εισηγούνταν. Υπήρχε κάλυψη και εμπιστοσύνη και για τους τρεις. Είναι δίκαια και εφόσον διαπίστωνε παραβατικότητα θα το πήγαινε μέχρι τέλους… είναι κάθετη σε κάποια ζητήματα νομιμότητας. Θέλει την προάσπιση των επιδοτήσεων».

«Ολοι οι υπουργοί γνώριζαν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το σκέλος της κατάθεσης του μάρτυρα για την ραγδαία αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη επισημαίνοντας πως όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν γνώση για τις ατασθαλίες που γίνονταν ιδίως σε περιοχές όπως η Κρήτη, καθώς ήταν οφθαλμοφανείς από τα στοιχεία που λάμβαναν.

«Πολλά χρήματα πήγαιναν στην Κρήτη. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί τα ζώα να πάνε όλα στην Κρήτη… δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις αρχικά… Το 2018-2019 τα αιγοπρόβατα στην Κρήτη ήταν περισσότερα από τις μύγες. Όταν στη Θεσσαλία δήλωναν 1,5 εκατομμύριο, το Ρέθυμνο μόνο δήλωνε 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα, που είναι οι στάβλοι, οι εγκαταστάσεις; Σίγουρα ήξεραν όλοι οι υπουργοί για τα αιγοπρόβατα, γιατί πριν τις επισκέψεις τους, ζητούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία για την περιοχή οπότε γνώριζαν» υποστήριξε.

Εισαγγελέας: Τι πρέπει να κάνει ο αρμόδιος υπάλληλος όταν αντιλαμβάνεται μια μη λογική αύξηση ζώων;

Μάρτυρας: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στα χέρια του μια δήλωση που λέει τον αριθμό των ζώων κάθε αιτούντα και ελέγχει αν υπάρχει σχετικό έγγραφο από τη νομαρχία. Αλλιώς κάνει επιτόπιο έλεγχο. Αλλά το υπουργείο έπρεπε με το που έβλεπε τον αριθμό των ζώων να κάνει έναν επανέλεγχο. Υπάρχουν χωριά που έχουν δηλώσει 50.000 ζώα, είναι υπερβολικός αριθμός. Εμείς κάναμε εφόδους στην Κρήτη, αλλά επειδή ήταν δομημένο έτσι το σύστημα -απαιτούσε 48 ώρες νωρίτερα να υπάρξει ενημέρωση για την έλεγχο, δεν ήταν αιφνιδιαστικός- μπορούσαν να φέρουν ζώα, να ενημερωθούν. Βέβαια, ζητούσαμε να γίνει έλεγχος και οι ίδιοι οι υπάλληλοι δήλωναν αδυναμία να πάνε λόγω προσωπικών κολλημάτων…

Η δίκη συνεχίζεται g με καταθέσεις μαρτύρων .