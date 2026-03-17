Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 23:41

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961

Οι εισαγγελικές αρχές στο Βέγιο λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη.

Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Δικαστήριο των Βρυξελλών παρέπεμψε σε δίκη έναν διακεκριμένο πρώην διπλωμάτη και Επίτροπο στην ΕΕ, για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα, του πρώτου πρωθυπουργού του Κονγκό, σε μια ύστατη προσπάθεια να ρίξει φως στις σκοτεινές, μέχρι και σήμερα, συνθήκες του θανάτου του.

Ο Λουμούμπα ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας, η οποία σήμερα αποκαλείται Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αμέσως μόλις ανέκτησε την ανεξαρτησία της από το Βέλγιο το 1960. Λίγους μήνες αργότερα ανατράπηκε και σκοτώθηκε από αυτονομιστές αντάρτες, υποστηριζόμενους από το Βέλγιο, στις 16 Ιανουαρίου 1961.

Η έρευνα του βελγικού κοινοβουλίου

Μια έρευνα του βελγικού κοινοβουλίου για τη δολοφονία του Λουμούμπα κατέληξε το 2002 στο συμπέρασμα ότι το Βέλγιο ήταν «ηθικά υπεύθυνο» για τον θάνατό του. Όμως η δίκη του 93χρονου σήμερα κόμη Ετιέν Νταβινιόν, πρώην Επιτρόπου της ΕΕ που τότε ήταν στα πρώτα βήματα της διπλωματικής καριέρας του, συνιστά την πρώτη δίωξη για τη δολοφονία.

Οι εισαγγελικές αρχές λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Λένε επίσης ότι τον υπέβαλε σε «εξευτελιστική και υποτιμητική μεταχείριση».

Παράλληλα, κατηγορείται για ανάμιξη στις δολοφονίες δύο πολιτικών συμμάχων του Λουμούμπα, του Μορίς Μπολό και του Ζοζέφ Οκιτό.

Όλοι οι υπόλοιποι ύποπτοι στην υπόθεση αυτή έχουν πεθάνει.

Ο Νταβινιόν δεν βρισκόταν σήμερα στο δικαστήριο και ο δικηγόρος του δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, λέει η εγγονή του Λουμούμπα

Σύμβολο της αποαποικιοποίησης

Αν και η κυβέρνηση του άντεξε μόνο τρεις μήνες, ο Λουμούμπα έγινε σύμβολο της αποαποικιοποίησης, σε μια περίοδο που οι αφρικανικές χώρες ασκούσαν πιέσεις στην Ευρώπη για να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους. Θεωρείται μέχρι και σήμερα λαϊκός ήρωας.

Η δολοφονία του σηματοδότησε μια δυσοίωνη καμπή για το Κογκό, μια χώρα που διαθέτει τεράστια αποθέματα μεταλλευμάτων – όπως χαλκό, κοβάλτιο, χρυσό και ουράνιο -, όμως οι πολίτες της ζουν υπό δικτατορικά καθεστώτα ή υπό την απειλή ένοπλων συρράξεων σχεδόν καθ’ όλη την ιστορία της μετά την ανεξαρτησία.

Αν και δημοσίως διακήρυτε την ουδετερότητά του, τα ανοίγματα του Λουμούμπα προς τη Σοβιετική Ένωση στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου σήμαναν συναγερμό στη Δύση και ορισμένοι ιστορικοί κατηγόρησαν τη CIA για ανάμιξη στον θάνατό του.

Τα επιζώντα μέλη της οικογένειάς του ζητούσαν όλα αυτά τα χρόνια να εξεταστεί η υπόθεση, κάτι που ανέλαβαν τελικά να κάνουν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Βελγίου.

«Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε η εγγονή του Λουμούμπα, Γιέμα, στο πρακτορείο Reuters. «Αυτό που θέλουμε είναι να αναζητήσουμε την αλήθεια και να βρούμε ποιος ευθύνεται», πρόσθεσε.

Αφού υπηρέτησε στο Κονγκό, ο Νταβινιόν – γόνος βελγικής οικογένειας ευγενών – ακολούθησε διπλωματική καριέρα και έφτασε να γίνει ο πρώτος επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και Επίτροπος στην ΕΕ, μεταξύ 1977-85. Αργότερα έγινε πρόεδρος της βελγικής εταιρείας holding Societe Generale de Belgique και μέλος στα διοικητικά συμβούλια πολλών εισηγμένων εταιρειών. Ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου του απένειμε τον τίτλο του κόμη το 2018.

Ποιος είναι ο Ετιέν Νταβινιόν

Ελάχιστοι Βέλγοι πολιτικοί και διπλωμάτες θα μπορούσαν να καυχηθούν ότι είχαν για συνομιλητές τους τον Χένρι Κίσινγκερ, τον Λεονίντ Μπρέζνιεφ και τον Ζακ Ντελόρ, χωρίς να υπολογίσουμε τους εστεμμένους, τους πρωθυπουργούς και τους επιχειρηματίες.

Στις αρχές του 1960 ο Ετιέν Νταβινιόν ήταν ακόμη ασκούμενος διπλωμάτης όταν συμμετείχε, ως παρατηρητής, στις συνομιλίες μεταξύ των ηγετών του Βελγίου και του Κονγκό που οδήγησαν στην ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας. «Ήταν μια αποφασιστική καμπή της καριέρας μου», δήλωνε σε ένα ντοκιμαντέρ του 2019 αφιερωμένο στον ίδιο.

Σε εκείνες τις συνομιλίες σφυρηλάτησε σχέσεις που τον κατέστησαν ειδικό σε ό,τι αφορούσε τις υποθέσεις του Κονγκό και τα συμφέροντα του Βελγίου, τα οποία συνέχισε να υπερασπίζεται μετά την ανεξαρτησία, τον Ιούνιο του 1960.

Στην κοινοβουλευτική έρευνα για τη δολοφονία του Λουμούμπα γίνεται αναφορά σε ένα τηλεγράφημα που έστειλε τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς στους ανωτέρους του, δηλώνοντας: «Πρωταρχικό πρόβλημα φαίνεται επομένως η απομάκρυνση του Λουμούμπα».

Ο ήρωας της ανεξαρτησίας του Κονγκό, με τις εθνικιστικές θέσεις που υιοθετούσε, θεωρήθηκε απειλή για τη βελγική κυριαρχία. Ο Νταβινιόν φέρεται ότι διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στη μεταφορά του στην αποσχισθείσα Κατάνγκα, κάτι που εκείνος διαψεύδει.

Ο πατέρας του συνάντησε τον Χίτλερ

Γεννημένος το 1932 στη Βουδαπέστη, σε μια μεγαλοαστική, καθολική οικογένεια, ο Ετιέν Νταβινιόν πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής ηλικίας του στην Ελβετία και κατόπιν στο Βερολίνο, όπου ο πατέρας του ήταν πρεσβευτής, εν μέσω του Γ΄ Ράιχ. Εκεί συνέβη ένα γεγονός που άφησε ένα σκοτεινό σημάδι στην ιστορία της οικογένειας: ο διπλωμάτης πατέρας δεν κατάφερε να πείσει τον τότε βασιλιά του Βελγίου Λεοπόλδο Γ΄ να μην συναντήσει τον Αδόλφο Χίτλερ. Αντιθέτως, από πίστη στον βασιλιά του, τον συνόδευσε τον Νοέμβριο του 1940 στο Μπερχτεσγκάντεν. Λόγω του γεγονότος αυτού θεωρήθηκε «ύποπτος συνεργασίας» με τους Ναζί και η καριέρα του καταστράφηκε, όπως έγραψε ο ίδιος ο Ετιέν Νταβινιόν στην αυτοβιογραφία του «Αναμνήσεις από τρεις ζωές».

Ο γιος του το βίωσε ως «αδικία» και αποφάσισε ότι «θα έχει ο ίδιος τον έλεγχο της ζωής του», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νικολά Ντελβό, ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ του 2019 για το RTBF. Ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα και του παππού του, έγινε διπλωμάτης, αφού πέτυχε στον διαγωνισμό του υπουργείου Εξωτερικών, το 1959, σε μια εποχή που όλα τα βλέμματα στο Βέλγιο ήταν στραμμένα στο Κονγκό.

Αφού υπηρέτησε επί δύο δεκαετίες στο διπλωματικό σώμα, ανέλαβε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τη βιομηχανία, μεταξύ 1981-85, σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή σιδηδρουργία παράκμαζε, οδηγώντας σε οδυνηρές αναδιαρθρώσεις και απώλειες χιλιάδων θέσεων εργασίας. Μέντοράς του ήταν ο υπουργός Πολ Ανρί Σπάακ, ένας από τους «πρωτεργάτες» της ενωμένης Ευρώπης.

Το όνομά του συνδέθηκε επίσης με μεγάλες τράπεζες και εταιρείες, όπως οι Fortis και Brussels Airlines, κοινό σημείο των οποίων ήταν ότι τελικά κατέληξαν να πουληθούν σε ξένους ομίλους.

«Αυτοί που λένει ότι πούλησα τα κοσμήματα του στέμματος είναι βλάκες!», είχε δηλώσει ο ίδιος το 2018.

Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Κόσμος
Ιράν: Οι Φρουροί επιβεβαιώνουν τη δολοφονία Σολεϊμανί

Ιράν: Οι Φρουροί επιβεβαιώνουν τη δολοφονία Σολεϊμανί

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν
Κόσμος 17.03.26

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν

Η Μόσχα επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, ώστε το Ιράν να παραμένει επικίνδυνο απέναντι στην συνδυασμένη δύναμη ΗΠΑ και Ισραήλ

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Κόσμος 17.03.26

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

Σύνταξη
Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
Τζόζεφ Κεντ 17.03.26

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ - Τζο - Κεντ, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ
Κόσμος 17.03.26

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος ηγήθηκε της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επέβλεπε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, «έπαιξε στρατηγικό και απαράμιλλο ρόλο στην ενημέρωση της λαϊκής και τζιχαντιστικής δομής της Μπασίτζ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου – Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία
Βραζιλία 17.03.26

Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου - Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου αρρώστησε στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε νοσοκομείο

Σύνταξη
Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν
Κόσμος 17.03.26

Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν

Ο Πάουελ αποκάλυψε πως είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να επιτεθεί.

Σύνταξη
Κούβα: Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Αβάνας – «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ
«Ανεπαρκή» 17.03.26

Απορρίπτουν οι ΗΠΑ τα μέτρα υπέρ των επενδύσεων της Κούβας - «Σύντομα θα κάνουμε κάτι», λέει ο Τραμπ

«Η Κούβα έχει μια οικονομία που δεν λειτουργεί και το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα είναι ανίκανο να δώσει λύσεις», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ»
Μόνος πλανητάρχης... ψάχνει 17.03.26

Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ» - Η γεωπολιτική σκακιέρα έχει πάρει «φωτιά»

Αφού προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με την επίθεση κατά του Ιράν απαίτησε από τους συμμάχους της Αμερικής σε όλο τον κόσμο να στείλουν στρατεύματα για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ (Μέση Ανατολή). «Εισέπραξε» αρνήσεις και εξεμάνη. Και τώρα, τι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
Κόσμος 17.03.26

Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη

Οι πληροφορίες για τη φερόμενη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο ακόμη και ως σενάριο αναδεικνύουν το πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»
Κόσμος 17.03.26

Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»

«Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα πρόσφατα βίντεο δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη επειδή έδειχναν τον πρωθυπουργό με πάρα πολλά δάχτυλα.

Σύνταξη
«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν
Κόσμος 17.03.26

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν

Η Μόσχα επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, ώστε το Ιράν να παραμένει επικίνδυνο απέναντι στην συνδυασμένη δύναμη ΗΠΑ και Ισραήλ

Σύνταξη
Καιρός: Ψυχρή εισβολή πρόσκαιρα, τα επόμενα 24ωρα – Έρχονται «κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία»
Ελλάδα 17.03.26

Ψυχρή εισβολή πρόσκαιρα, τα επόμενα 24ωρα - Έρχονται «κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία»

Δύο διαφορετικά «πρόσωπα» θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες. Διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα φέρουν βροχές, κατά τόπους καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ
Μπάσκετ 17.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ

Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους στην Ευρωλίγκα (είχε 32, σημείωσε 36) ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 και της πήρε και τη διαφορά, ενόψει πιθανής ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ευτυχώς 17.03.26

Μπορούμε να κοιμηθούμε ήρεμοι: Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού
Ελλάδα 17.03.26

Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Δράση 16913 17.03.26

Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Κόσμος 17.03.26

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.03.26

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
Champions League 17.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λεβερκούζεν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε
Ελλάδα 17.03.26

Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε

Μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 21 άτομα μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος που δρούσε με έδρα το Ηράκλειο στην Κρήτη

Σύνταξη
Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
Τζόζεφ Κεντ 17.03.26

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ - Τζο - Κεντ, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Τι συμβαίνει στα κύτταρά μας 17.03.26

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Σύνταξη
Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ
Κόσμος 17.03.26

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος ηγήθηκε της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επέβλεπε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, «έπαιξε στρατηγικό και απαράμιλλο ρόλο στην ενημέρωση της λαϊκής και τζιχαντιστικής δομής της Μπασίτζ.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

