Ο Νετανιάχου χλευάζει ξανά τις θεωρίες ότι έχει πεθάνει: «Ναι, είμαι ζωντανός, κάνουμε χειραψίες με πέντε δάχτυλα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να χλευάζει θεωρίες συνωμοσίας για τον θάνατό του σε νέο βίντεο, παρέα με τον πρέσβη των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ήθελε να έρθω και να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά», λέει ο Χάκαμπι γελώντας καθώς οι δύο περπατούν μέσα από το γραφείο του Νετανιάχου. «Ναι, Μάικ, είμαι ζωντανός», απαντά ο Νετανιάχου. Ο Τραμπ ήθελε να βεβαιωθεί, λέει ο Χάκαμπι, «γιατί τα πάτε πολύ καλά μεταξύ σας».

«Σφίγγουμε τα χέρια με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα πρόσφατα βίντεο δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη επειδή έδειχναν τον πρωθυπουργό με πάρα πολλά δάχτυλα.

Και στη συνέχεια υπερηφανεύεται για τις δολοφονίες Ιρανών ηγετών: Βγάζει μια κάρτα που λέει ότι είναι μια λίστα ανώτερων Ιρανών ηγετών που στοχεύει το Ισραήλ. «Σήμερα έσβησα δύο ονόματα», λέει, αναφερόμενος στον Αλί Λαριτζανί, και τον διοικητή των Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί.

«Αυτό που κάνουν ο πρόεδρος και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι απίστευτο», λέει ο Νετανιάχου, «και είμαστε πολύ περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα τους και ξεφορτωνόμαστε αυτούς τους τρελούς που θα ήθελαν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα και τα μέσα για να τα παραδώσουν σε κάθε αμερικανική πόλη αφού εξαλείψουν το Ισραήλ. «Δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό», καταλήγει. «Τους εξαφανίζουμε».