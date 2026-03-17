sports betsson
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 17 Μαρτίου 2026, 16:34

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Spotlight

Στο γήπεδο «Παναγιώτης Σαλπέας» ξύπνησαν μνήμες από τα παλιά. Οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού φιλοξενήθηκαν από τους αντίστοιχους του ΑΠΟ Κερατσινίου, σε έναν φιλικό αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα που είχε έναν ιδιαίτερο σκοπό.

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

«Είναι ιδιαιτέρα τιμή και τους ευχαριστούμε, που θυμηθήκανε τον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη και γίνεται ο αγώνας αυτός για να θυμηθούμε την μνήμη του», υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», Βασίλης Βασιλειάδης.

«Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπούσε υπερβολικά τον Ολυμπιακό και έχει δώσει μεγάλη ζωή στον Ολυμπιακό και ιδιοτελώς και στην πράξη. Το ίδιο έργο συνεχίζει ο υιός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης», ανέφερε ο πρόεδρος των Βετεράνων του Ολυμπιακού, Γιάννης Γκαϊτατζής.

Ο ΑΠΟ Κερατσινίου συμπληρώνει φέτος τα 100 χρόνια ζωής και θέλησε να τιμήσει την παρακαταθήκη του Μιλτιάδη Μαρινάκη, που διατέλεσε πρόεδρος του συλλόγου τη δεκαετία του 1970.

«Τα φτερά του Μιλτιάδη ήταν μεγάλα που το λιμάνι του Κερατσινίου ήταν μικρό και μεταπήδησε σε ένα μεγαλύτερο λιμάνι που είναι ο Πειραιάς», τόνισε ο πρόεδρος παλαιμάχων ΑΠΟ Κερατσινίου, Ιωάννης Κιούλος.

Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι και τον 706ο αγώνα που έδωσαν οι Βετεράνοι του Θρύλου απέναντι στο Κερατσίνι, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν οι νικητές της φιλικής αναμέτρησης με σκορ 5-2.

Τα γκολ για τον Ολυμπιακό σημείωσαν οι Ζαραδούκας (2), Λύγκος (2) και Γεωργουδάκης, ενώ αγωνίστηκαν οι Αρβανίτης, Κοτίτσας, Σιδέρης, Καρασαββίδης, Ζαραδούκας, Παχατουρίδης, Τσιαντάκης, Χαντζίδης, Καλύκας, Βαΐτσης, Λουτσιάνο, Κατσιούλης, Βαμβακούλας, Καλαμάρας, Λύγκος, Γεωργουδάκης, Φλέγγας, Μπαρμπαρής, Κασδοβασίλης, Φραγκολιάς, Καλύβας, Πούλος, Παπασωτηρίου, Δημητρόπουλος, Γλύκας, Κωττάκης, Βασιλειάδης, Ρούσσος, Βέλλιος, Μαντάσης. Επιπλέον στην αποστολή ήταν οι Γκαϊτατζής, Αγγελής, Κελεσίδης, Καραβίτης, Σταυρόπουλος, Σ. Παππάς, Ρηγούτσος, Κρεούζος, Κτενάς, Νικητέας, Σορώτος, Χ. Παππάς, Σκορδαλιός, Πλακίδης, Κουμαριάς, Παναούσης και Τουλγέρογλου.

Headlines:
Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Νετανιάχου: Ο θάνατος του Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Σύνταξη
Euroleague 17.03.26

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Σύνταξη
Αθλητισμός & Σπορ 17.03.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Ελλάδα 17.03.26

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Σύνταξη
Ελλάδα 17.03.26

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

Σύνταξη
Από τις 06:00 17.03.26

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

Σύνταξη
Σεισμική δόνηση 17.03.26

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Σύνταξη
Κόσμος 17.03.26

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Σύνταξη
Αχαρτογράφητα νερά 17.03.26

Η άρνηση των συμμάχων των ΗΠΑ να ακολουθήσουν τον Τραμπ στο μετέωρο βήμα στα Στενά του Ορμούζ στενεύει τα περιθώρια ελιγμών για την Ουάσιγκτον

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Επιτροπή Διεύρυνσης 17.03.26

«Δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Money 17.03.26

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Απόρρητο