Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Στο γήπεδο «Παναγιώτης Σαλπέας» ξύπνησαν μνήμες από τα παλιά. Οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού φιλοξενήθηκαν από τους αντίστοιχους του ΑΠΟ Κερατσινίου, σε έναν φιλικό αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα που είχε έναν ιδιαίτερο σκοπό.

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Φιλικός αγώνας προς τιμήν του Μιλτιάδη Μαρινάκη, ανάμεσα στους Βετεράνους του Ολυμπιακού και του Κερατσινίου.https://t.co/G1IR0hujMI — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 17, 2026

«Είναι ιδιαιτέρα τιμή και τους ευχαριστούμε, που θυμηθήκανε τον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη και γίνεται ο αγώνας αυτός για να θυμηθούμε την μνήμη του», υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», Βασίλης Βασιλειάδης.

«Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπούσε υπερβολικά τον Ολυμπιακό και έχει δώσει μεγάλη ζωή στον Ολυμπιακό και ιδιοτελώς και στην πράξη. Το ίδιο έργο συνεχίζει ο υιός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης», ανέφερε ο πρόεδρος των Βετεράνων του Ολυμπιακού, Γιάννης Γκαϊτατζής.

Ο ΑΠΟ Κερατσινίου συμπληρώνει φέτος τα 100 χρόνια ζωής και θέλησε να τιμήσει την παρακαταθήκη του Μιλτιάδη Μαρινάκη, που διατέλεσε πρόεδρος του συλλόγου τη δεκαετία του 1970.

«Τα φτερά του Μιλτιάδη ήταν μεγάλα που το λιμάνι του Κερατσινίου ήταν μικρό και μεταπήδησε σε ένα μεγαλύτερο λιμάνι που είναι ο Πειραιάς», τόνισε ο πρόεδρος παλαιμάχων ΑΠΟ Κερατσινίου, Ιωάννης Κιούλος.

Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι και τον 706ο αγώνα που έδωσαν οι Βετεράνοι του Θρύλου απέναντι στο Κερατσίνι, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν οι νικητές της φιλικής αναμέτρησης με σκορ 5-2.

Τα γκολ για τον Ολυμπιακό σημείωσαν οι Ζαραδούκας (2), Λύγκος (2) και Γεωργουδάκης, ενώ αγωνίστηκαν οι Αρβανίτης, Κοτίτσας, Σιδέρης, Καρασαββίδης, Ζαραδούκας, Παχατουρίδης, Τσιαντάκης, Χαντζίδης, Καλύκας, Βαΐτσης, Λουτσιάνο, Κατσιούλης, Βαμβακούλας, Καλαμάρας, Λύγκος, Γεωργουδάκης, Φλέγγας, Μπαρμπαρής, Κασδοβασίλης, Φραγκολιάς, Καλύβας, Πούλος, Παπασωτηρίου, Δημητρόπουλος, Γλύκας, Κωττάκης, Βασιλειάδης, Ρούσσος, Βέλλιος, Μαντάσης. Επιπλέον στην αποστολή ήταν οι Γκαϊτατζής, Αγγελής, Κελεσίδης, Καραβίτης, Σταυρόπουλος, Σ. Παππάς, Ρηγούτσος, Κρεούζος, Κτενάς, Νικητέας, Σορώτος, Χ. Παππάς, Σκορδαλιός, Πλακίδης, Κουμαριάς, Παναούσης και Τουλγέρογλου.