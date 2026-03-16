Γιατί ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος είναι η μεγάλη ελπίδα της ελληνικής πάλης

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U23 που διεξάγεται στην Σερβία κατέκτησε ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος στα 72κ. της ελληνορωμαϊκής.

Στον τελικό νίκησε με μεγάλη άνεση τον Αρμένιο Χατσατριάν με 4-1 και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών και πρόσθεσε ένα ακόμη μετάλλιο στην ήδη πλούσια συλλογή του.

Ο Κολιτσόπουλος γεννήθηκε πριν από 20 χρόνια στον Πύργο Ηλείας και αγωνίζεται με τον σύλλογο Π.Σ. «Τιτάν» Πύργου.

Η πάλη ήταν μονόδρομος γι’ αυτόν καθώς ο πατέρας του Αλέξης, είναι ο προπονητής και μέντορας του, έχοντας κάνει σπουδαία καριέρα και αυτός ως παλαιστής. Αλλά και ο παππούς Δημήτρης θεωρείται ο άνθρωπος που έκανε γνωστή την πάλη στην πρωτεύουσα της Ηλείας ενώ και η μητέρα του Μαίρη, όποτε μπορεί είναι στο πλευρό του στους αγώνες, για να τον ενθαρρύνει και να τον εμψυχώνει.

Από μικρός στην πάλη και από μικρός εκπροσωπούσε την Ελλάδα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις στις ηλικιακές κατηγορίες. Με συνεχή προπόνηση και συστηματική δουλειά κατάφερε γρήγορα να ξεχωρίσει στα πανελλήνια πρωταθλήματα και να ενταχθεί στις εθνικές ομάδες ηλικιακών κατηγοριών.Πριν καλά-καλά γίνει 15 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U15 στη Σόφια το 2021 και κατετάγη στην 7η θέση στα 62 κιλά.

Στις 14 Ιουνίου του 2022 άρχισε τη συλλογή μεταλλίων, κατακτώντας το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17 στη Ρουμανία στα 65 κιλά και έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέκτησε την κορυφή σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17 στην ελληνορωμαϊκή.

Ιστορία συνέχισε να γράφει και την επόμενη χρονιά με το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης U17 στην Τουρκία στην κατηγορία των 71κ. της ελληνορωμαϊκής, νικώντας τον Ιρανό Μοχαμαντιάν με 6-5. Κανείς άλλος Ελληνας παλαιστής σε ηλικία 17 ετών δεν είχε καταφέρει να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, στις δύο κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Το 2025 θα το θυμάται για τα δύο χάλκινα μετάλλια, πλέον σε μεγαλύτερες ηλικιακά διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23 Τίρανα αλλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 στην Καόρλε της Ιταλίας, ενώ την ίδια χρονιά είχε πάρει την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20 στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας.

Με το χάλκινο στη Σερβία έφτασε στα πέντε σε μεγάλες διοργανώσεις και πλέον αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, παρότι θα πρέπει να αγωνιστεί πλέον στην κατηγορία των ανδρών. «Είμαι ειλικρινά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι συνέχεια στα μετάλλια. Αυτό δείχνει και την δουλειά που κάνω με τους προπονητές μου. Κάθε επιτυχία σε γεμίζει δύναμη και αυτό το μετάλλιο δείχνει ότι είμαι στον σωστό δρόμο. Άλλωστε βρίσκομαι στην πιο δύσκολη ηλικία. Που πρέπει να προετοιμαστώ για τις διοργανώσεις στην ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών. Είναι πάντα ένα πολύ δύσκολο στάδιο και δουλεύουμε σκληρά για να είμαστε έτοιμοι», είπε ο Αρίωνας μετά το τελευταίο χάλκινο.

Σίγουρα ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά oι διεθνείς του επιτυχίες του Αρίωνα σε μικρή ηλικία δείχνουν ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή και στην κατηγορία των ανδρών!