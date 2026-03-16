sports betsson
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος είναι η μεγάλη ελπίδα της ελληνικής πάλης
Άλλα Αθλήματα 16 Μαρτίου 2026, 19:52

Ο παλαιστή της ελληνορωμαϊκής σε ηλικία 20 ετών έχει σαρώσει τα μετάλλια σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις.

Δήμος Μπουλούκος
A
A
Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Spotlight

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U23 που διεξάγεται στην Σερβία κατέκτησε ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος στα 72κ. της ελληνορωμαϊκής.

Στον τελικό νίκησε με μεγάλη άνεση τον Αρμένιο Χατσατριάν με 4-1 και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών και πρόσθεσε ένα ακόμη μετάλλιο στην ήδη πλούσια συλλογή του.

Ο Κολιτσόπουλος γεννήθηκε πριν από 20 χρόνια στον Πύργο Ηλείας και αγωνίζεται με τον σύλλογο Π.Σ. «Τιτάν» Πύργου.

Η πάλη ήταν μονόδρομος γι’ αυτόν καθώς ο πατέρας του Αλέξης, είναι ο προπονητής και μέντορας του, έχοντας κάνει σπουδαία καριέρα και αυτός ως παλαιστής. Αλλά και ο παππούς Δημήτρης θεωρείται ο άνθρωπος που έκανε γνωστή την πάλη στην πρωτεύουσα της Ηλείας ενώ και η μητέρα του Μαίρη, όποτε μπορεί είναι στο πλευρό του στους αγώνες, για να τον ενθαρρύνει και να τον εμψυχώνει.

Από μικρός στην πάλη και από μικρός εκπροσωπούσε την Ελλάδα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις στις ηλικιακές κατηγορίες. Με συνεχή προπόνηση και συστηματική δουλειά κατάφερε γρήγορα να ξεχωρίσει στα πανελλήνια πρωταθλήματα και να ενταχθεί στις εθνικές ομάδες ηλικιακών κατηγοριών.Πριν καλά-καλά γίνει 15 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U15 στη Σόφια το 2021 και κατετάγη στην 7η θέση στα 62 κιλά.

Στις 14 Ιουνίου του 2022 άρχισε τη συλλογή μεταλλίων, κατακτώντας το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17 στη Ρουμανία στα 65 κιλά και έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέκτησε την κορυφή σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17 στην ελληνορωμαϊκή.

Ιστορία συνέχισε να γράφει και την επόμενη χρονιά με το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης U17 στην Τουρκία στην κατηγορία των 71κ. της ελληνορωμαϊκής, νικώντας τον Ιρανό Μοχαμαντιάν με 6-5. Κανείς άλλος Ελληνας παλαιστής σε ηλικία 17 ετών δεν είχε καταφέρει να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, στις δύο κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Το 2025 θα το θυμάται για τα δύο χάλκινα μετάλλια, πλέον σε μεγαλύτερες ηλικιακά διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23 Τίρανα αλλά και στο  Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 στην Καόρλε της Ιταλίας, ενώ την ίδια χρονιά είχε πάρει την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20 στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας.

Με το χάλκινο στη Σερβία έφτασε στα πέντε σε μεγάλες διοργανώσεις και πλέον αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, παρότι θα πρέπει να αγωνιστεί πλέον στην κατηγορία των ανδρών. «Είμαι ειλικρινά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι συνέχεια στα μετάλλια. Αυτό δείχνει και την δουλειά που κάνω με τους προπονητές μου. Κάθε επιτυχία σε γεμίζει δύναμη και αυτό το μετάλλιο δείχνει ότι είμαι στον σωστό δρόμο. Άλλωστε βρίσκομαι στην πιο δύσκολη ηλικία. Που πρέπει να προετοιμαστώ για τις διοργανώσεις στην ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών. Είναι πάντα ένα πολύ δύσκολο στάδιο και δουλεύουμε σκληρά για να είμαστε έτοιμοι», είπε ο Αρίωνας μετά το τελευταίο χάλκινο.

Σίγουρα ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά oι διεθνείς του επιτυχίες του Αρίωνα σε μικρή ηλικία δείχνουν ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή και στην κατηγορία των ανδρών!

Headlines:
World
Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Κόσμος
Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν διαψεύδει ξανά ότι ζήτησε συμφωνία με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»

Τεράστιο βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε στο «Τζοβάνι Τζίνι». Οι «Βιόλα» ανέβηκαν στην 16η θέση αφήνοντας ζώνη του υποβιβασμού τη σημερινή τους αντίπαλο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Euroleague 16.03.26

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Μπάσκετ 16.03.26

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών
On Field 16.03.26

Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών

Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
On Field 13.03.26

Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)

Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
Ακαδημαϊκές «τορπίλες» 16.03.26

Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή

Ανησυχία προκαλεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ η διαφαινόμενη προσπάθεια μερίδας της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής να «τορπιλιστεί» η συμφωνία για την ενσωμάτωσή στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»

Τεράστιο βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε στο «Τζοβάνι Τζίνι». Οι «Βιόλα» ανέβηκαν στην 16η θέση αφήνοντας ζώνη του υποβιβασμού τη σημερινή τους αντίπαλο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας
Ελλάδα 16.03.26

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 - Οι δράστες επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους και τους εξανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην Τούμπα

Σύνταξη
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Λογικό; 16.03.26

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για την βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Euroleague 16.03.26

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι όποιος υποστηρίζει ένα πυρηνικό Ιράν έχει «κάποιο πρόβλημα». Και πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε αμέσως τέτοια όπλα για να «ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ».

Σύνταξη
Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Μπάσκετ 16.03.26

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
Δημοσιεύματα 16.03.26

Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να την προσεγγίσουν και πως η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
In Memoriam 16.03.26

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Επιστημονική ημερίδα 16.03.26

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 16.03.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Ελλάδα 16.03.26

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν
Κόσμος 16.03.26

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
The Telegraph 16.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Μπάσκετ 16.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού
Κηφισιά 16.03.26

Συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία 50χρονος επιχειρηματίας πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά εντοπίστηκαν αμφορείς που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Απόρρητο