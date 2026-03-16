sports betsson
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών
On Field 16 Μαρτίου 2026, 17:25

Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών

Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το παιχνίδι που ξεχάσαμε μεγαλώνοντας και γιατί πρέπει να το επαναφέρουμε

Το παιχνίδι που ξεχάσαμε μεγαλώνοντας και γιατί πρέπει να το επαναφέρουμε

Spotlight

Είναι, δυστυχώς, αμέτρητες οι φορές που ακόμα και σε παιχνίδια παιδιών οι συμπεριφορές από πάγκους και κερκίδα είναι μη αποδεκτές και προκαλούν μεγάλα προβλήματα σε παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο.

Είναι παιδιά που το μόνο που θέλουν είναι ν’ απολαύσουν την μπάλα αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι συμπεριφορές γονιών από την εξέδρα, αλλά και προπονητών από τους πάγκους,προκαλούν καταστάσεις που δεν είναι διαχειρίσιμες από τα παιδιά, τα οποία μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται σε ευαίσθητη ηλικία.

Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε δει γονείς να φωνάζουν σε μικρά παιδιά για ένα λάθος στην διάρκεια ενός αγώνα ή έναν προπονητή να μιλά με απρεπή τρόπο στους μικρούς παίκτες της ομάδας του;

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία πήρε μια πρωτοβουλία που αν μη τι άλλο φανερώνει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο «βλέπουν το ποδόσφαιρο οι Άγγλοι και τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας, δείχνουν τον «δρόμο» που πρέπει ν’ ακολουθήσουν όλοι, ώστε τα παιδιά ν’ απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο.

Η FA καθιέρωσε το «ήσυχο Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα μικρών ηλικιών σε όλη την χώρα, μια κίνηση που αξίζει να βρει μιμητές σε όλο τον κόσμο.

Η αγγλική λοιπόν ομοσπονδία απαγόρευσε στους γονείς των παιδιών που βρίσκονταν στις εξέδρες των γηπέδων να φωνάξουν το παραμικρό αρνητικό σχόλιο στα παιδιά τους, απαγότευσε την οποιαδήπποτε παρατήρηση γονέα στα παιδιά του.

Επιτρέπουν όμως στους γονείς να χειροκροτήσουν, θέλοντας μ’ αυτό τον τρόπο να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των μικρών παιδιών.

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία «ύψωσε» επίσης απαγορευτικό στους προπονητές, σε οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο για λάθος ενός παίκτη στην διάρκεια ενός αγώνα, επιτρέποντας στους προπονητές μόνο τα θετικά σχόλια και χειροκρότημα για μια ενέργεια.

Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση από πλευράς αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, η οποία παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί πολύ απλά προσπαθεί να διαμορφώσει μια νέα παιδεία στον «βασιλιά» των σπορ.

YouTube thumbnail

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει την συγκρότηση διαφορετικού τρόπου σκέψης, σε ποδοσφαιριστές αλλά κυρίως στους φιλάθλους προκειμένου το ποδόσφαιρο να κάνει άλματα προς το μέλλον.

Ένα μέλλον που θα βασίζεται σε αρχές και αξιακούς κώδικες, ένα μέλλον το οποίο θα είναι  καλύτερο όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σε κάθε είδους κοινωνική δομή και συνύπαρξη. Επί της ουσίας μιλάμε για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων και την ανάγκη σεβασμού κάθε προσωπικότητας.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας της FA είναι εντυπωσιακά, καθώς τα παιδιά απόλαυσαν το παιχνίδι περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το «ήσυχο Σαββατοκύριακο». Χάρηκαν περισσότερο την μπάλα, την προσπάθεια και την συμμετοχή, μακριά από φωνές, εντάσεις και παρατηρήσεις.

Αν στην εξέδρα επικρατεί σεβασμός, αυτό περνάει και στο γήπεδο κι όταν μικρά παιδιά παίζουν μπάλα χωρίς ν’ ακούν υβριστικά συνθήματα και παρατηρήσεις, τότε η κοινωνία μας μπορεί να βγει κερδισμένη.

Γιατί δεν είναι μόνο θέμα ποδοσφαίρου.

Headlines:
World
Σύνοδος Κορυφής EE: Τρέχει πίσω από τις κρίσεις… – Η ενέργεια βάζει στην άκρη την ανταγωνιστικότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το παιχνίδι που ξεχάσαμε μεγαλώνοντας και γιατί πρέπει να το επαναφέρουμε

Το παιχνίδι που ξεχάσαμε μεγαλώνοντας και γιατί πρέπει να το επαναφέρουμε

Κόσμος
Τραμπ: «Χτυπήσαμε πάνω από 7.000 στόχους» στο Ιράν – Ζήτησε και πάλι διεθνή βοήθεια για το Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Κάτρη ως το 2030
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Το προαίσθημα του Αρτέτα για τον Ντόουμαν

Ο τεχνικός της Άρσεναλ μίλησε για την απόφασή του να χρησιμοποιήσει τον 16χρονο άσο στο ματς με την Έβερτον, την ώρα που η μπάλα «έκαιγε»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπάσκετ 16.03.26

betson_textlink
Stream sports
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία
Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες
Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»
«Παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα θα αποτελέσουν Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ»
The Expla-in Project| Πόλεμος, εικόνα και απάτη: Πώς η AI και τα viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση;
Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές
ΓΣΕΕ: Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων – «Στημένη υπόθεση»
Βουλή: Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ ο «θόλος του Αχιλλέα» από την επιτροπή εξοπλιστικών – Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος
Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο