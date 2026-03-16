Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών

Είναι, δυστυχώς, αμέτρητες οι φορές που ακόμα και σε παιχνίδια παιδιών οι συμπεριφορές από πάγκους και κερκίδα είναι μη αποδεκτές και προκαλούν μεγάλα προβλήματα σε παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο.

Είναι παιδιά που το μόνο που θέλουν είναι ν’ απολαύσουν την μπάλα αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι συμπεριφορές γονιών από την εξέδρα, αλλά και προπονητών από τους πάγκους,προκαλούν καταστάσεις που δεν είναι διαχειρίσιμες από τα παιδιά, τα οποία μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται σε ευαίσθητη ηλικία.

Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε δει γονείς να φωνάζουν σε μικρά παιδιά για ένα λάθος στην διάρκεια ενός αγώνα ή έναν προπονητή να μιλά με απρεπή τρόπο στους μικρούς παίκτες της ομάδας του;

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία πήρε μια πρωτοβουλία που αν μη τι άλλο φανερώνει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο «βλέπουν το ποδόσφαιρο οι Άγγλοι και τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας, δείχνουν τον «δρόμο» που πρέπει ν’ ακολουθήσουν όλοι, ώστε τα παιδιά ν’ απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο.

Η FA καθιέρωσε το «ήσυχο Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα μικρών ηλικιών σε όλη την χώρα, μια κίνηση που αξίζει να βρει μιμητές σε όλο τον κόσμο.

Η αγγλική λοιπόν ομοσπονδία απαγόρευσε στους γονείς των παιδιών που βρίσκονταν στις εξέδρες των γηπέδων να φωνάξουν το παραμικρό αρνητικό σχόλιο στα παιδιά τους, απαγότευσε την οποιαδήπποτε παρατήρηση γονέα στα παιδιά του.

Does it help children enjoy their football if parents are asked not to shout from the sidelines? This is the idea behind the FA’s ‘Silent Support’ weekend. Our writers explain what they saw and heard at some of the games – and if the scheme had any effect.… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 16, 2026

Επιτρέπουν όμως στους γονείς να χειροκροτήσουν, θέλοντας μ’ αυτό τον τρόπο να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των μικρών παιδιών.

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία «ύψωσε» επίσης απαγορευτικό στους προπονητές, σε οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο για λάθος ενός παίκτη στην διάρκεια ενός αγώνα, επιτρέποντας στους προπονητές μόνο τα θετικά σχόλια και χειροκρότημα για μια ενέργεια.

Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση από πλευράς αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, η οποία παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί πολύ απλά προσπαθεί να διαμορφώσει μια νέα παιδεία στον «βασιλιά» των σπορ.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει την συγκρότηση διαφορετικού τρόπου σκέψης, σε ποδοσφαιριστές αλλά κυρίως στους φιλάθλους προκειμένου το ποδόσφαιρο να κάνει άλματα προς το μέλλον.

Ένα μέλλον που θα βασίζεται σε αρχές και αξιακούς κώδικες, ένα μέλλον το οποίο θα είναι καλύτερο όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σε κάθε είδους κοινωνική δομή και συνύπαρξη. Επί της ουσίας μιλάμε για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων και την ανάγκη σεβασμού κάθε προσωπικότητας.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας της FA είναι εντυπωσιακά, καθώς τα παιδιά απόλαυσαν το παιχνίδι περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το «ήσυχο Σαββατοκύριακο». Χάρηκαν περισσότερο την μπάλα, την προσπάθεια και την συμμετοχή, μακριά από φωνές, εντάσεις και παρατηρήσεις.

Αν στην εξέδρα επικρατεί σεβασμός, αυτό περνάει και στο γήπεδο κι όταν μικρά παιδιά παίζουν μπάλα χωρίς ν’ ακούν υβριστικά συνθήματα και παρατηρήσεις, τότε η κοινωνία μας μπορεί να βγει κερδισμένη.

Γιατί δεν είναι μόνο θέμα ποδοσφαίρου.