Με τις ψήφους της ΝΔ και χωρίς τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης που εμφανίστηκαν επιφυλακτικά απέναντι στις επιλογές της κυβέρνησης, πέρασε από την επιτροπή Εξοπλιστικών προγραμμάτων της Βουλής, ο περιβόητος θόλος του Αχιλλέα.

Το επίμαχο πρόγραμμα αεράμυνας που κοστίζει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έγειρε ερωτήματα καθώς τα κόμματα εξέφρασαν προβληματισμούς κάνοντας λόγο για «απευθείας ανάθεση». Στο πλαίσιο αυτό, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Ποια οπλικά συστήματα εγκρίθηκαν

Συνολικά η επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων ενέκρινε 8 οπλικά συστήματα μεταξύ των οποίων η προμήθεια εκπαιδευτικών βλημάτων για τα άρματα leopard, η αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών f-16 blk 50, έργα υποδομής αεροσκαφών f-35, υποστήριξη και αναβάθμιση του οπλικού συστήματος C27J, καθώς και συμφωνία για την αναβάθμιση των φρεγατών MEKO (και άλλη μία σύμβαση με τις ΗΠΑ).

Επ’ αυτών το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τα βλήματα για τα leopard (ψήφισε τα υπόλοιπα), ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών» στα έργα υποδομής των F35 (καταψήφισαν Ελληνική Λύση, Νίκη), ενώ ΚΚΕ και Πλεύση καταψήφισαν συνολικά.

Από τη συνεδρίαση πάντως απουσίαζε ο αρμόδιος υπουργός, Νίκος Δένδιας γεγονός που ενόχλησε τα μέλη της επιτροπής, κάνοντας λόγο για απαξίωση της Βουλης και καταγγέλλοντας αδικαιολόγητη κυβερνητική βιασύνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό κόστος των αγορών, αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ.