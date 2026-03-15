Πέντε συλλήψεις για οπαδικό επεισόδιο στον Άγιο Δημήτριο τον περασμένο Δεκέμβριο – Βρέθηκαν σφαίρες και 300.000 ευρώ
Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ομάδα οπαδών εντόπισε την αντίπαλη ομάδα να κάνει γκράφιτι στον Άγιο Δημήτριο
Σε πέντε συλλήψεις για άγρια συμπλοκή χούλιγκαν στον Άγιο Δημήτριο τον περασμένο Δεκέμβριο προχώρησε η Αστυνομία.
Το επεισόδιο είχε σημειωθεί το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου όταν περίπου 10 οπαδοί του Παναθηναϊκού ήρθαν σε συμπλοκή με αντίστοιχο αριθμό οπαδών της ΑΕΚ που αντιλήφθηκαν τους πρώτους να πραγματοποιούν γκράφιτι στην περιοχή.
Η άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα
Ακολούθησε άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα και χτυπήματα με διάφορα αντικείμενα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι ένας οπαδός του Παναθηναϊκού.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της έρευνας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και ανάλυση του συνόλου των στοιχείων της δικογραφίας, ταυτοποιήθηκαν 4 οπαδοί της ΑΕΚ καθώς και τα οχήματα με τα οποία προσέγγισαν το σημείο της επίθεσης, δύο από τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ο οπαδός που τραυματίστηκε, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα διακριβώθηκαν οι κινήσεις του πριν και μετά την επίθεση.
Ειδικότερα, προέκυψε ο λόγος που βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης, καθώς και ότι μεταφέρθηκε από άλλο άτομο σε ιδιωτικό πολυϊατρείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Έρευνες σε σπίτια
Μάλιστα, σε βάρος του ατόμου που τον μετέφερε, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς κατά την αρχική του εξέταση απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία.
Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των 4 οπαδών, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- ρουχισμός που έφεραν κατά την ημέρα της επίθεσης και ρουχισμός με διακριτικά ομάδας,
- 3 κουκούλες τύπου full-face και μάσκα,
- πανό οπαδικού περιεχομένου,
- πλήθος αυτοκόλλητων ομάδας,
- σιδηρογροθιά,
- 20 σπρέι,
- 2 τρίφτες με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και
- 4 κινητά τηλέφωνα.
Σφαίρες και χιλιάδες ευρώ
Επιπλέον, στην οικία ενός εξ αυτών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 γεμιστήρες με συνολικά 36 φυσίγγια, 7 φυσίγγια αδράνειας, 2αβολίδωτα φυσίγγια, καθώς και το χρηματικό ποσό των 302.190 ευρώ, τα οποία διαπιστώθηκε ότι ανήκουν στον πατέρα του ο οποίος συνελήφθη.
Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ (pic)
- Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
- Σοκ και Όσκαρ: Από τον «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
- «Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
- ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
- ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
- Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
