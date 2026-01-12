newspaper
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 20:04

Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Spotlight

Στο παρελθόν του 39χρονου που δέχθηκε πυροβολισμούς τη νύχτα στο ψητοπωλείο που διατηρεί με τον πατέρα του στον Άγιο Δημήτριο αναζητά τα κίνητρα και τους δράστες της επίθεσης η Αστυνομία.

Ο 39χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ως αρχηγικό μέλος ομάδας χούλιγκαν της ΑΕΚ που δραστηριοποιούνταν κυρίως σε αγοραπωλησίες και χρήση ναρκωτικών, αλλά και σε αδικήματα βίας όπως πρόκληση σωματικών βλαβών, αρπαγή, απειλή, ληστεία, καθώς και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών. Επιπλέον, εμπλέκονταν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Οι δράστες με το πολυτελές τζιπ

Ο 39χρονος μετά από λίγους μήνες αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σήμερα τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 2.30 ένα πολυτελές SUV με 4 άτομα σταμάτησε έξω από το ψητοπωλείο του στο Μπραχάμι. Ένα άτομο κατέβηκε και φώναξε τον 39χρονος, μόλις βγήκε έξω δέχθηκε πυροβολισμούς στο πόδι. Ο 70χρονος πατέρας του που έτρεξε να δει τι συμβαίνει δέχθηκε και αυτός πυρά στο πόδι.

Στη συνέχεια ο δράστης των πυροβολισμών μπήκε στο κατάστημα χτύπησε ένα άτομο που βρισκόταν μέσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο και διέφυγε.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ΙΧ σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο 39χρονος έφερε δύο τραύματα σε μηρό και γάμπα.

Τέσσερις κάλυκες

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν 4 κάλυκες των 9 χιλιοστών. Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής βίας. Οι αστυνομικοί αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και θεωρούν ως πιθανότερο οι δράστες να είχαν οπαδικά κίνητρα, χωρίς να αποκλείουν και άλλα ενδεχόμενα.

Ο 39χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «θείος» ή «boss».

Όπως αναφέρθηκε είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο για βαριά αδικήματα και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η εγκληματική οργάνωση στην οποία φέρεται ως αρχηγός ευθύνεται για πολλές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα, ξυλοδαρμούς, συμμετοχή σε επεισόδια σε βάρος αστυνομκών, όπως αυτά που είχαν γίνει στο Σύνταγμα στο μεγάλο συλλαλητήριο για την επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών.

Βίντεο από τις επιθέσεις των χούλιγκαν

Σύμφωνα με την Αστυνομία την εγκληματική οργάνωση αποτελούσαν δύο σύνδεσμοι οπαδών της ΑΕΚ, ο ένας στον Νέο Κόσμο και ο άλλος στον Άγιο Δημήτριο.

Η ομάδα του Νέου Κόσμου

Όσον αφορά την πρώτη ομάδα από τις έρευνες προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη συνολικά από -11- μέλη (4 εκ των οποίων είχαν ηγετικό ρόλο), τα οποία οργανώνονταν με σκοπό τη διάπραξη ληστρικών επιθέσεων σε βάρος οπαδών έτερων ομάδων και βαριές σωματικές βλάβες, με πεδίο δράσης περιοχές του Νέου Κόσμου και όμορες περιοχές.

Τα μέλη συγκεντρώνονταν σε χώρο που χρησιμοποιούσαν ως σύνδεσμο για την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων, καθώς και σε πλατεία και πάρκο σε περιοχές της Αθήνας. Παράλληλα, αναζητούσαν τοιχογραφήματα (graffiti) άλλων ομάδων σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό να τα σβήσουν για την επίτευξη οπαδικής υπεροχής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη εντόπιζαν τους στόχους τους –οργανωμένους οπαδούς αντίθετων ομάδων- και οργανώνονταν για να πραγματοποιήσουν βίαιες επιθέσεις σε βάρος τους. Επίσης, ήταν πάντα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, έτσι ώστε, όταν οπαδός της ίδιας ομάδας δεχόταν επίθεση, να εκδηλώσουν άμεσα αντίποινα.

Η ομάδα του Αγίου Δημητρίου

Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα από τις έρευνες διακριβώθηκε η ύπαρξη και έτερης εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας συγκροτήθηκαν σε αυτή τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, με σκοπό την τέλεση αδικημάτων με οπαδικό υπόβαθρο.

Η εν λόγω οργάνωση, αποτελούμενη από -8- μέλη (ένας εκ των οποίων είχε αναλάβει ρόλο αρχηγού), δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έχοντας ως ορμητήρια κατάστημα ιδιοκτησίας του αρχηγού της, πλατεία της περιοχής και χώρο που λειτουργούσαν ως σύνδεσμο.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει το πληροφοριακό τους δίκτυο, γνωρίζοντας τις ώρες λειτουργίας των συνδέσμων άλλων ομάδων, ενώ ενεργούσαν «περιπολίες», με σκοπό τον εντοπισμό οπαδών άλλων ομάδων και την εκδήλωση επιθέσεων σε βάρος τους, δίνοντας και εδώ ιδιαίτερη σημασία σε τοιχογραφήματα.

Επιπλέον, για την αποφυγή του εντοπισμού τους, πριν την εκδήλωση επιθέσεων, προετοίμαζαν σχέδιο δράσης και λάμβαναν ειδικά μέτρα (π.χ. ενοικίαση οχήματος).

Χαρακτηριστικό του αρχηγού της οργάνωσης αποτελούσε το κύρος και ο σεβασμός που τύγχανε, λόγω της πολύχρονης εμπλοκής του σε περιστατικά οπαδικής βίας, ενώ λάμβανε όλες τις αποφάσεις για τον σχεδιασμό και την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων.

Μάλιστα, προέκυψε ότι προέβαινε σε παράνομες πωλήσεις εισιτηρίων για αγώνες της ομάδας του (τα οποία είχε προμηθευτεί με μηδενικό αντίτιμο από άλλο οπαδό), καθώς και μπλούζες και αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο, με αποτέλεσμα την αποκόμιση περιουσιακού οφέλους.

Παράλληλα, γινόταν δέκτης επιθέσεων, τόσο στην οικία όσο και το κατάστημά του, αφού αποτελούσε μείζονος σημασίας στόχο για τους οργανωμένους οπαδούς άλλων ομάδων, τους οποίους ωστόσο στη συνέχεια αναζητούσε επίμονα και εφόσον τους εντόπιζε προχωρούσε σε πράξεις εκδίκησης με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Ακόμα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν η δημιουργία, μαζί με μέλη της οργάνωσης και οπαδούς της ομάδας του, τοιχογραφιών σε περιοχές της Αττικής με αποκλειστικό σκοπό την παγίδευση οπαδών άλλων ομάδων, ώστε, αν αυτοί εμφανίζονταν για να τα τροποποιήσουν, να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε βάρος τους.

World
Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Fed: Τι κρύβεται πίσω από την ποινική έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Αγρότες: Δεν κατεβαίνουν στη συνάντηση με την κυβέρνηση

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»
Δίκη υποκλοπών 12.01.26

Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου
12.01.26

Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι υποστηρίζει τώρα η κατηγορούμενη

Σύνταξη
Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο
Ελλάδα 12.01.26

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο

Το MEGA και η εκπομπή Live News παρουσιάζουν όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
Ελλάδα 12.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Αγρότες: «Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου – «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»
12.01.26

«Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου με τους αγρότες - «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» της κυβέρνησης θέτει εν αμφιβόλω το μονοπάτι του διαλόγου. «Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα των επικεφαλής και συμμετεχόντων στα μπλόκα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι επανακαθορίζουν τη στάση τους. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαουλίδης έχει θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος – Αποστάσεις και από τον Δούκα για τη συμμετοχή του στη βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα

"Έχει θέσει εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό με τις κινήσεις του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Αντώνης Σαουλίδης λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί η συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση της Ιθάκης αιφνιδίασε το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Πολιτική 12.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

«Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός δίνει 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο και είναι κοντά σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης – Ποια είναι τα αιτήματά τους
ΗΠΑ 12.01.26

Χιλιάδες νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Η μεγαλύτερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία της Νέας Υόρκης ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματευτών πέντε μεγάλων νοσοκομείων και της κρατικής ένωσης νοσηλευτών να συμφωνήσουν σε νέα σύμβαση

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ποδόσφαιρο 12.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
12.01.26

Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Κάνοντας παιχνίδι με τον τίτλο κωμωδίας του 1979, σκιτσογράφος του Charlie Hebdo παρουσιάζει καμένους ανθρώπους να κάνουν σκι. Οι ενάγοντες, καταγγέλλουν έλλειψη σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σύνταξη
Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)
Μπάσκετ 12.01.26

Η συνάντηση από το παρελθόν που έκανε τον Ντομινίκ Γουίλκινς να συγκινηθεί (pic)

Η συγκινητική συνάντηση που είχε ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ντομινίκ Γουίλκινς σε γηροκομείο με μία μακιγιέρ που τον περιποιόταν 30 χρόνια πριν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
Ελλάδα 12.01.26

Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Η Ασφάλεια στην Πάτρα διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Σύνταξη
Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις
Relationsex 12.01.26

Η «Μέριλ Στριπ του πορνό» ξέρει τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή της βιομηχανίας ενηλίκων – Δεν είναι αυτό που νομίζεις

Η Άντζελα Γουάιτ, κατά πολλούς η κορυφαία πορνοστάρ του πλανήτη, μετά από 20 plus χρόνια που έχει στη βιομηχανία ενηλίκων αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό μυστικό της για να είναι η καλύτερη σε αυτό που κάνει.

Σύνταξη
Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
12.01.26

Από πρακτικό ένδυμα ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
Λατινική Αμερική 12.01.26

Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ο αριστερός ηγέτης συσπειρώνει τους υποστηρικτές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και απειλεί με στρατιωτική δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26 Upd: 21:50

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Σύνταξη
Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα. Παρελθόν αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο και τη θέση του στον πάγκο της βασίλισσας αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελοα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»
Δίκη υποκλοπών 12.01.26

Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη

Μετά την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού προχωρά ένα βήμα παρακάτω δηλώνοντας πρόθεση συμμετοχής στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν ενώ τα πρώτα «θα» αφορούν το πρόγραμμα που… έρχεται. Γενικόλογη υπόσχεση για ιδέες και προτάσεις… προσεχώς και ανοιχτό το θέμα παραίτησής της από τον Σύλλογο «Τέμπη 2023», αν της ζητηθεί.

Σύνταξη
Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
1933-1945 12.01.26

Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social

Η German Art Gallery (GAG), η οποία ειδικεύεται σε έργα τέχνης που άνηκαν σε Ναζί, πυροδότησε αντιδράσεις έπειτα από την απόφαση της να «εισβάλλει» με το αζημίωτο στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
