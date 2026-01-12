Στο παρελθόν του 39χρονου που δέχθηκε πυροβολισμούς τη νύχτα στο ψητοπωλείο που διατηρεί με τον πατέρα του στον Άγιο Δημήτριο αναζητά τα κίνητρα και τους δράστες της επίθεσης η Αστυνομία.

Ο 39χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ως αρχηγικό μέλος ομάδας χούλιγκαν της ΑΕΚ που δραστηριοποιούνταν κυρίως σε αγοραπωλησίες και χρήση ναρκωτικών, αλλά και σε αδικήματα βίας όπως πρόκληση σωματικών βλαβών, αρπαγή, απειλή, ληστεία, καθώς και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών. Επιπλέον, εμπλέκονταν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Οι δράστες με το πολυτελές τζιπ

Ο 39χρονος μετά από λίγους μήνες αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σήμερα τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 2.30 ένα πολυτελές SUV με 4 άτομα σταμάτησε έξω από το ψητοπωλείο του στο Μπραχάμι. Ένα άτομο κατέβηκε και φώναξε τον 39χρονος, μόλις βγήκε έξω δέχθηκε πυροβολισμούς στο πόδι. Ο 70χρονος πατέρας του που έτρεξε να δει τι συμβαίνει δέχθηκε και αυτός πυρά στο πόδι.

Στη συνέχεια ο δράστης των πυροβολισμών μπήκε στο κατάστημα χτύπησε ένα άτομο που βρισκόταν μέσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο και διέφυγε.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ΙΧ σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο 39χρονος έφερε δύο τραύματα σε μηρό και γάμπα.

Τέσσερις κάλυκες

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν 4 κάλυκες των 9 χιλιοστών. Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής βίας. Οι αστυνομικοί αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και θεωρούν ως πιθανότερο οι δράστες να είχαν οπαδικά κίνητρα, χωρίς να αποκλείουν και άλλα ενδεχόμενα.

Ο 39χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «θείος» ή «boss».

Όπως αναφέρθηκε είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο για βαριά αδικήματα και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η εγκληματική οργάνωση στην οποία φέρεται ως αρχηγός ευθύνεται για πολλές επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα, ξυλοδαρμούς, συμμετοχή σε επεισόδια σε βάρος αστυνομκών, όπως αυτά που είχαν γίνει στο Σύνταγμα στο μεγάλο συλλαλητήριο για την επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών.

Βίντεο από τις επιθέσεις των χούλιγκαν

Σύμφωνα με την Αστυνομία την εγκληματική οργάνωση αποτελούσαν δύο σύνδεσμοι οπαδών της ΑΕΚ, ο ένας στον Νέο Κόσμο και ο άλλος στον Άγιο Δημήτριο.

Η ομάδα του Νέου Κόσμου

Όσον αφορά την πρώτη ομάδα από τις έρευνες προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη συνολικά από -11- μέλη (4 εκ των οποίων είχαν ηγετικό ρόλο), τα οποία οργανώνονταν με σκοπό τη διάπραξη ληστρικών επιθέσεων σε βάρος οπαδών έτερων ομάδων και βαριές σωματικές βλάβες, με πεδίο δράσης περιοχές του Νέου Κόσμου και όμορες περιοχές.

Τα μέλη συγκεντρώνονταν σε χώρο που χρησιμοποιούσαν ως σύνδεσμο για την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων, καθώς και σε πλατεία και πάρκο σε περιοχές της Αθήνας. Παράλληλα, αναζητούσαν τοιχογραφήματα (graffiti) άλλων ομάδων σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό να τα σβήσουν για την επίτευξη οπαδικής υπεροχής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη εντόπιζαν τους στόχους τους –οργανωμένους οπαδούς αντίθετων ομάδων- και οργανώνονταν για να πραγματοποιήσουν βίαιες επιθέσεις σε βάρος τους. Επίσης, ήταν πάντα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, έτσι ώστε, όταν οπαδός της ίδιας ομάδας δεχόταν επίθεση, να εκδηλώσουν άμεσα αντίποινα.

Η ομάδα του Αγίου Δημητρίου

Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα από τις έρευνες διακριβώθηκε η ύπαρξη και έτερης εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας συγκροτήθηκαν σε αυτή τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, με σκοπό την τέλεση αδικημάτων με οπαδικό υπόβαθρο.

Η εν λόγω οργάνωση, αποτελούμενη από -8- μέλη (ένας εκ των οποίων είχε αναλάβει ρόλο αρχηγού), δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έχοντας ως ορμητήρια κατάστημα ιδιοκτησίας του αρχηγού της, πλατεία της περιοχής και χώρο που λειτουργούσαν ως σύνδεσμο.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει το πληροφοριακό τους δίκτυο, γνωρίζοντας τις ώρες λειτουργίας των συνδέσμων άλλων ομάδων, ενώ ενεργούσαν «περιπολίες», με σκοπό τον εντοπισμό οπαδών άλλων ομάδων και την εκδήλωση επιθέσεων σε βάρος τους, δίνοντας και εδώ ιδιαίτερη σημασία σε τοιχογραφήματα.

Επιπλέον, για την αποφυγή του εντοπισμού τους, πριν την εκδήλωση επιθέσεων, προετοίμαζαν σχέδιο δράσης και λάμβαναν ειδικά μέτρα (π.χ. ενοικίαση οχήματος).

Χαρακτηριστικό του αρχηγού της οργάνωσης αποτελούσε το κύρος και ο σεβασμός που τύγχανε, λόγω της πολύχρονης εμπλοκής του σε περιστατικά οπαδικής βίας, ενώ λάμβανε όλες τις αποφάσεις για τον σχεδιασμό και την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων.

Μάλιστα, προέκυψε ότι προέβαινε σε παράνομες πωλήσεις εισιτηρίων για αγώνες της ομάδας του (τα οποία είχε προμηθευτεί με μηδενικό αντίτιμο από άλλο οπαδό), καθώς και μπλούζες και αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο, με αποτέλεσμα την αποκόμιση περιουσιακού οφέλους.

Παράλληλα, γινόταν δέκτης επιθέσεων, τόσο στην οικία όσο και το κατάστημά του, αφού αποτελούσε μείζονος σημασίας στόχο για τους οργανωμένους οπαδούς άλλων ομάδων, τους οποίους ωστόσο στη συνέχεια αναζητούσε επίμονα και εφόσον τους εντόπιζε προχωρούσε σε πράξεις εκδίκησης με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Ακόμα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν η δημιουργία, μαζί με μέλη της οργάνωσης και οπαδούς της ομάδας του, τοιχογραφιών σε περιοχές της Αττικής με αποκλειστικό σκοπό την παγίδευση οπαδών άλλων ομάδων, ώστε, αν αυτοί εμφανίζονταν για να τα τροποποιήσουν, να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε βάρος τους.