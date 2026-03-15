Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Διεθνής Οικονομία 15 Μαρτίου 2026, 08:00

Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου – υπό κανονικές συνθήκες – διακινείται το 20% του πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλον τον κόσμο, έχουν έλθει για τα καλά στο προσκήνιο από τον πόλεμο στο Ιράν. Όμως η ευρύτερη περιοχή στη Μέση Ανατολή αποτελεί τεράστια «σκακιέρα» με ενεργειακές υποδομές που τώρα αρχίζουν να προβάλλονται περισσότερο λόγω του πολέμου.

Καθοριστική υποδομή στη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μέσω του πολέμου αποτελεί ο αγωγός Ανατολής – Δύσης

Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιράκ φιλοξενούν μερικές από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις όχι μόνο εξόρυξης αλλά και διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς και φόρτωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στις μεγαλύτερες αυτές υποδομές ανήκουν μεταξύ άλλων το διυλιστήριο Ρας Τανούρα (Ras Tanura), που βρίσκεται στις ακτές του Κόλπου της Σαουδικής Αραβίας, μία από τις μεγαλύτερες και πιο κρίσιμες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στον κόσμο, με ικανότητα παραγωγής περίπου 550.000 βαρελιών την ημέρα (bpd).

Λειτουργεί από τη Saudi Aramco. Αυτό είχε δεχτεί επίθεση από το Ιράν. Επίθεση είχε δεχτεί επίσης και το διυλιστήριο Ruwais της κρατικής ADNOC, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κλειστές ήταν επίσης εγκαταστάσεις φυσικού αερίου όπως το Ρας Λαφάν (Ras Laffan) στο Κατάρ.

Τις βασικότερες και μεγαλύτερες αυτές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα στον κόσμο με βάση της εξαγωγές, παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο».

Η «Πύλη των Δακρύων»

Η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής «φιλοξενεί» επίσης τρία σημεία-κλειδιά για τις μεταφορές ενέργειας. Πρόκειται για τα Στενά του Ορμούζ που ελέγχονται κυρίως από το Ιράν, τη Διώρυγα του Σουέζ που ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ (Bab el-Mandeb) – η «Πύλη των Δακρύων» στα αραβικά.

Πρόκειται για τον Πορθμό του Μαντέμπ που αποτελεί στενό μεταξύ της Υεμένης στην Αραβική Χερσόνησο και του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας στο Κέρας της Αφρικής. Συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Αντεν και κατ’ επέκταση τον Ινδικό Ωκεανό. Κοντά σε αυτές τις περιοχές είχαν εκδηλώσει το προηγούμενο διάστημα επιθέσεις στη ναυτιλία οι Χούθι αλλά είχαν καταγραφεί και περιστατικά πειρατείας.

Ο East – West Pipeline

Καθοριστική υποδομή στη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μέσω του πολέμου στο Ιράν αποτελεί ο αγωγός Ανατολής – Δύσης (East – West Pipeline) που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980 από τη Σαουδική Αραβία ως απάντηση στον πόλεμο Ιράν – Ιράκ. Αποτελεί, σε περίπτωση πλήρους κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, τη μοναδική λύση για να διακινήσει η χώρα πετρέλαιο – κυρίως – αλλά και φυσικό αέριο.

Ο κρατικός παραγωγός πετρελαίου μπορεί να μεταφέρει έως 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για 1.200 χιλιόμετρα από το Αμπκάιγκ (Abqaiq) στη Γιανμπού (Yanbu) στην Ερυθρά Θάλασσα κι από εκεί μέσω της Διώρυγας του Σουέζ ή της «Πύλης των Δακρύων».

Περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που μεταφέρονται από τον αγωγό αυτόν προορίζονται για τα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, αφήνοντας πέντε εκατομμύρια βαρέλια που θα μπορούσαν να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές κάθε μέρα, σύμφωνα με στοιχεία της «Wall Street Journal».

Ομως η τρέχουσα κατάσταση αναμένεται να φέρει στα όριά της την υποδομή, αφού ο αγωγός δεν έχει λειτουργήσει ποτέ με πλήρη δυναμικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας. Επίσης δεν λύνει το πρόβλημα μεταφοράς άλλων – διυλισμένων – προϊόντων από τη Σαουδική Αραβία. Η Aramco στέλνει ημερησίως 800.000 βαρέλια προϊόντων πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία δεν μπορούν να ανακατευθυνθούν. Επιπλέον, υπάρχει το πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στο Κουβέιτ, το Ιράκ και το Μπαχρέιν, το οποίο επίσης δεν μπορεί να μεταφερθεί με άλλο τρόπο.

Αλλη τέτοια, αλλά μικρότερη, υποδομή υπάρχει επίσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για τον αγωγό Χαμπσάν – Φουτζέιρα (Habshan – Fujairah Pipeline). Ο μικρότερος αυτός αγωγός των Εμιράτων μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Αμπου Ντάμπι στο λιμάνι Φουτζέιρα στον Κόλπο του Ομάν.

Οσο το πετρέλαιο ρέει μέσω αυτών των δύο αγωγών, τουλάχιστον ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στους αγοραστές την ώρα που περισσότερα από 1.000 τάνκερ είχαν «κολλήσει» στον Περσικό Κόλπο.

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Κύριες και επικουρικές 15.03.26

Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Μπάσκετ 15.03.26

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
16η μέρα πολέμου 15.03.26 Upd: 09:16

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Άκης Στρατόπουλος
Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

