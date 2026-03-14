Μονέκε για Βεζένκοφ: «Ο Σάσα είναι καλύτερος από εμένα»

Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε την έκπληξη και επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 79-71, σε ένα ματς που ο Τσίμα Μονέκε «έλαμψε», καθώς μέτρησε συνολικά 21 πόντους και αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Μονέκε προχώρησε σε μερικές ενδιαφέρουσες δηλώσεις και μεταξύ όσων ανέφερε, αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοφ, αφού υπογράμμισε ότι ο φόργουορντ των Πειραιωτών, είναι ο μοναδικός που μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερέχει συγκριτικά με εκείνον στη θέση «τέσσερα».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μονέκε

«Νομίζω ότι για μερικούς ανθρώπους, πρέπει να αποσυρθούν ή να απομακρυνθούν από το προσκήνιο για να κοιτάξουν πίσω και να δουν τι έχουν καταφέρει, και αυτό είναι εντάξει.

Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνω εκτός γηπέδου, το podcast μου, το κανάλι μου στο YouTube, που κάνουν τους συντηρητικούς να πιστεύουν ότι δεν είμαι συγκεντρωμένος στο μπάσκετ ή ότι δεν με νοιάζει τόσο πολύ, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας ανόητος τρόπος σκέψης και πιστεύω ότι με τον καιρό θα λάβω την αναγνώριση που μου αξίζει.

Ξέρω ποιος είμαι σε αυτό το πρωτάθλημα. Ξέρεις, εκτός από τον Σάσα Βεζένκοφ, δεν νομίζω ότι μπορείς να βάλεις κανέναν πάνω από μένα στη θέση μου. Σίγουρα αλλάζω τα δεδομένα. Το ξέρω αυτό.

Είναι μια εξαιρετική ομάδα, αλλά, ξέρεις, στη θέση, ο Νάιτζελ (σ.σ. Χέιζ-Ντέιβις) δεν είναι πια εκεί. Γι’ αυτό ήξερα ότι θα έκανα καλό παιχνίδι, όπως και την πρώτη φορά που τους αντιμετωπίσαμε, αλλά το θέμα είναι η ομάδα και το να μείνουμε ενωμένοι. Ήμασταν πίσω με εννέα πόντους στο ημίχρονο, αλλά ξαναγυρίσαμε στο παιχνίδι και δείξαμε ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε».