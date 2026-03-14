Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ

Τη δική της απάντηση στις αναφορές στελεχών της κυβέρνησης για συμβάσεις των καταδικασμένων για τις υποκλοπές και των εταιρειών τους με το ελληνικό δημόσιο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έδωσε η Όλγα Γεροβασίλη.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προστασίας του Πολίτη το κρίσιμο διάστημα, ανέφερε ότι την ώρα που «ο βασικός καταδικασμένος των υποκλοπών φωτογραφίζει τις ελληνικές Αρχές και την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως αποκλειστικά υπεύθυνους για τις υποκλοπές, κατεδαφίζοντας το αφήγημα περί ‘ιδιωτών’, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, μετά το χθεσινό κρεσέντο αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς σε βάρος μου κι ενώ προήδρευα στη ΒτΕ, αναπαρήγαγε χτες ένα ακόμη σενάριο που διακινούσε αρχικά η ΝΔ για να θολώσει το τοπίο για τις υποκλοπές: ότι δήθεν οι καταδικασμένοι και οι εταιρείες τους απέκτησαν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο επί ΣΥΡΙΖΑ».

Όπως ξεκαθαρίζει η κυρία Γεροβασίλη «η εταιρεία Krikel που εμπλέκεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών έχει μοναδικό πελάτη το Δημόσιο, μέσω των συμβάσεων για τους ασυρμάτους TETRA της Ελληνικής Αστυνομίας».

«Το κρατικό χρήμα κινούσε την μηχανή των υποκλοπών»

«Με άλλα λόγια το κρατικό χρήμα κινούσε την μηχανή των υποκλοπών» συμπληρώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εταιρεία «υποδείχθηκε ως συντηρήτρια, προνομιακά και απευθείας από μια άλλη εταιρεία, η οποία είχε δωρίσει τους ασυρμάτους TETRA στην Ελληνική Αστυνομία».

«Το 2017 η δωρήτρια εταιρεία υπέδειξε αντί της Ιονικής Τεχνολογικής, που είχε μέχρι τότε τη συντήρηση, την εταιρεία Krikel ως συντηρήτρια των ασυρμάτων» συμπλήρωσε η Όλγα Γεροβασίλη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι επί υπουργίας της στο Προστασίας του Πολίτη το 2018-2019 η σύμβαση συντήρησης δεν πληρώθηκε γιατί οι ασύρματοι δεν λειτουργούσαν.

«Ωστόσο, σε αυτή την εταιρεία, την εταιρεία Krikel που έκανε από κοινού με την Intellexa εξαγωγές του Predator στο εξωτερικό με τις ευλογίες και την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης επί ΝΔ, σε αυτή την εταιρεία που είχε νόμιμο εκπρόσωπο τον αχυράνθρωπο που κατέθεσε οτι του δόθηκαν από πριν οι ερωτήσεις για την εξεταστική της Βουλής, σε αυτή την εταιρεία έγιναν επί ΝΔ το 2019, 2020, 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» προσθέτει η κυρία Γεροβασίλη, τονίζοντας ότι όλα αυτά συνέβησαν την περίοδο των υποκλοπών.

«Τα γεγονότα είναι απλά. Τα υπόλοιπα είναι απλά θόρυβος. Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο» καταλήγει η ανακοίνωση της κυρίας Γεροβασίλη.