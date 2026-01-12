ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η αποκάλυψη του in για τη σχέση Krikel – ισραηλινής Elbit Systems, αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια
Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.
Στα ραντάρ του ΣΥΡΙΖΑ το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του in σχετικά με τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems.
Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, στο μικροσκόπιο του ΣΥΡΙΖΑ
Το κόμμα της Κουμουνδούρου εξέδωσε ανακοίνωση για τα εταιρικά emails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο… ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές.
Αναφέρει αναλυτικά:
«Μετά τον νόμιμο εκπρόσωπο της Krikel, Σταμάτη Τρίμπαλη, ακόμα μια μάρτυρας της δίκης για τις υποκλοπές, η γραμματέας των Φ. Μπίτζιου και Γ. Λαβράνου, Λίνα Κατσούδα, κατέθεσε σήμερα πως η Νέα Δημοκρατία παρείχε πλήρη πολιτική κάλυψη στην εταιρεία.
Συγκεκριμένα, η κ. Κατσούδα κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου πως αυτό που της είχε μεταφερθεί ήταν πως «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα, μη φοβάσαι τίποτα».
Επιπλέον, το σημερινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr, που υπογράφει ο δημοσιογράφος Δ. Τερζής, αποτελεί ένα ακόμα τεκμήριο της σχέσης της εταιρείας Krikel με την ισραηλινή εταιρεία Elbit Systems. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του Κέντρου Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα, σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία υπογράφτηκε τον Απρίλη του 2021.
Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν πολύ σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την ίδια την εθνική ασφάλεια της χώρας. Κι αυτό γιατί η Krikel, που διαχειριζόταν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, παρακολουθούσε κατ’ εντολή του μεγάρου Μαξίμου υπουργούς και την ηγεσία του Στρατού. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, ότι τα στοιχεία των υποκλοπών να βρίσκονται στα χέρια και της ισραηλινής εταιρείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλες αυτές τις αθλιότητες. Κι αν νομίζει ότι θα ξεφύγει από τις ευθύνες αυτές, είναι βαθιά γελασμένος».
