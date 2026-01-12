Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

Να αποκρύψει τις σχέσεις της Krikel και του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή εταιρεία Elbit Systems, επιχείρησε -κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ενώπιον του μονομελούς πλημμελειοδικείου την Παρασκευή – στη δίκη των υποκλοπών, ο στενός συνεργάτης του επιχειρηματία και επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής της Krikel, Σωτήρης Ντάλας.

Ερώτημα για την Elbit

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ο κ. Ντάλας ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, από το δικηγόρο υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρία Κεσσέ, για το εάν η Krikel είχε συνεργασθεί με την ισραηλινή εταιρεία Elbit η οποία έχει αναλάβει για 20 έτη τη λειτουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα έναντι 1,85 δισ. ευρώ. Τον ρώτησε επίσης εάν συστηνόταν και εμφανιζόταν ως Managing Director της Krikel, και όχι ως απλός υπάλληλος.

Ο Σωτήρης Ντάλας υποστήριξε ότι δεν θυμάται συνεργασία του ίδιου και της εταιρείας Krikel με στελέχη της ισραηλινής Elbit Systems, ενώ είπε πως «εκ παραδρομής» εμφανίζεται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία με την ιδιότητα του Managing Director της Krikel -τα σχετικά e-mails είχε δημοσιεύσει ο ιστότοπος tvxs. Ομοίως υποστήριξε πως δεν έγινε ποτέ από κοινού συνάντηση του ιδίου και του Γιάννη Λαβράνου με στελέχη της Elbit.

Tα e mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα

Σήμερα, το in φέρνει στη δημοσιότητα σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων που φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του κ. Ντάλα. Στα συγκεκριμένα email ο κ. Ντάλας εμφανίζεται επανειλημμένα να υπογράφει ως Managing Director της Krikel, συμμετέχοντας ενεργά σε ανταλλαγή αλληλογραφίας με στελέχη της Elbit Systems και της Vodafone για ζητήματα συνεργασίας, υπογραφής συμφωνιών εμπιστευτικότητας (NDA) και τεχνικού συντονισμού έργου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι τα μηνύματα εκτείνονται σε βάθος χρόνου, από τα τέλη του 2021 έως το 2022, γεγονός που μάλλον διαψεύδει εντελώς τον ισχυρισμό περί μεμονωμένου ή τυχαίου λάθους ως προς την ιδιότητα του managing director που δήλωνε ο μάρτυρας.

Συνεργασία

Τα email που φέρνει στη δημοσιότητα το in αφορούν συγκεκριμένη και ενεργή επαγγελματική συνεργασία μεταξύ της Krikel, στελεχών της Elbit Systems και εκπροσώπων της Vodafone, στο πλαίσιο προετοιμασίας για έργο με την ονομασία VTMIS.

Το VTMIS αποτελεί το ακρωνύμιο του Vessel Traffic Management and Information System, δηλαδή του Συστήματος Διαχείρισης και Πληροφόρησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, ενός κρίσιμου εργαλείου για τον έλεγχο και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα σύνθετο πληροφοριακό και επιχειρησιακό σύστημα που χρησιμοποιείται από κρατικές αρχές, όπως λιμενικά σώματα, υπουργεία Ναυτιλίας και ακτοφυλακές, με στόχο τη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της κίνησης των πλοίων.

Μέσω του VTMIS καθίσταται δυνατή η οργανωμένη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε λιμάνια, στενά και παράκτιες ζώνες, περιορίζοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και ενισχύοντας την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, το σύστημα διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών, όπως ναυτικά ατυχήματα, περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Τι προκύπτει από την αλληλογραφία

Πιο αναλυτικά, από την αλληλογραφία προκύπτει ότι:

• Τα email αφορούν διαπραγμάτευση, σύνταξη και υπογραφή πολυμερούς συμφωνίας εμπιστευτικότητας (NDA) μεταξύ Krikel, Elbit Systems και Vodafone.

• Ο Σωτήρης Ντάλας εμφανίζεται να συμμετέχει συνεχώς και ενεργά στη διαδικασία, ζητώντας διορθώσεις, δίνοντας οδηγίες για τον τρόπο υπογραφής και συντονίζοντας την ανταλλαγή των εγγράφων.

• Σε επανειλημμένα μηνύματα, ο ίδιος υπογράφει ως Managing Director της Krikel, ιδιότητα την οποία στη δικαστική του κατάθεση χαρακτήρισε ως αποτέλεσμα «εκ παραδρομής».

• Η αλληλογραφία δείχνει ότι υπήρξαν συναντήσεις στα γραφεία της Krikel, ανταλλαγή τεχνικών εγγράφων (RFI, workshare), καθώς και συζητήσεις για το εύρος της συνεργασίας ενόψει διαγωνισμού.

• Στα email συμμετέχουν ανώτερα στελέχη της Elbit Systems, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για θεσμική και όχι περιστασιακή επικοινωνία.

Μεσάζοντας

Συνολικά, τα email τεκμηριώνουν ότι η συνεργασία δεν ήταν ούτε άγνωστη ούτε τυχαία, αλλά δομημένη, διαρκής και σε επίπεδο διοίκησης, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Σωτήρη Ντάλα ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν θυμάται τέτοια συνεργασία και ότι η αναφορά του ως Managing Director έγινε κατά λάθος.

Τα έγγραφα που δημοσιοποιούνται εκθέτουν τον Σωτήρη Ντάλα για την προφανή του ψευδομαρτυρία, κάτι που επεσήμανε και ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Κυρίως εκθέτουν τον Γιάννη Λαβράνο, καθώς επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει στενή συνεργασία με την ισραηλινή εταιρεία Elbit και πως είχε παίξει ρόλο μεσάζοντα σε διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα επικαλούμενος τη σχέση του (κουμπαριά) με τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο.