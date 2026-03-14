Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του καταφυγίου της Αστράκας, στην Ήπειρο, όπου τραυματίστηκε ένας ορειβάτης.

Ο ορειβάτης βρίσκεται τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο και δεν μπορεί να μετακινηθεί μόνος του

Στις Αρχές σήμανε συναγερμός με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι μεγάλη, προκειμένου να εντοπίσουν και να μεταφέρουν τον τραυματισμένο ορειβάτη σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epiruspost.gr, ο τραυματίας είναι Έλληνας και φέρεται να έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή.

Ήπειρος: Πώς συνέβη το ατύχημα

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή του καταφυγίου της Αστράκας, όπου ο άνδρας βρισκόταν μαζί με γκρουπ επισκεπτών.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο ορειβάτης φέρει τραύματα στο πόδι και το χέρι, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη μετακίνησή του με ίδια μέσα από το δύσβατο σημείο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ σπεύδουν στην περιοχή για την προσέγγιση του σημείου και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ώστε να μπορεί να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.