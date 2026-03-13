ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ
Τις πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά τη δήλωση-ομολογία του Ισραηλινού πρώην στρατιωτικού και νυν ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στην εκπομπή Mega Stories, για το Predator, σχολιάζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι επιβεβαιώθηκε, πλέον, πως για την υπόθεση υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της ‘δράσης κάποιων ιδιωτών’, αλλά ‘η κορυφή του παγόβουνου’ σε ένα σκάνδαλο για το οποίο υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι όσοι στηρίζουν το ευρωενωσιακό θεσμικό πλαίσιο που νομιμοποιεί τη διακίνηση τέτοιων λογισμικών και διέπεται από το δόγμα ‘ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων’», τονίζει χαρακτηριστικά ο Περισσός.
«Πρέπει να καθίσει στο σκαμνί ο μεγάλος ένοχος»
Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζει, «παραμένει η απαίτηση για την αποκάλυψη όλης της αλήθειας σε όλες τις υποθέσεις παρακολουθήσεων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων», ενώ σημειώνει καταληκτικά ότι «πρωτίστως πρέπει να ‘καθίσει στο σκαμνί’ ο μεγάλος ένοχος, αυτό το θεσμικό πλαίσιο, που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις με τη σφραγίδα του ‘κράτους δικαίου της ΕΕ’, το οποίο ενισχύεται σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών και των πολεμικών αναμετρήσεων με τελικό στόχο τον ίδιο τον λαό».
