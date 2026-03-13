Ο Δήμος Αγίου Νικολάου αιτείται την παραχώρηση του Αγροκηπίου Καλού Χωριού

Πρόταση για την παραχώρηση κατά χρήση του Αγροκηπίου Καλού Χωριού υπέβαλε ο Δήμος Αγίου Νικολάου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την αξιοποίηση του χώρου ως Κέντρο Κοινωνικής, Εκπαιδευτικής και Αγροτουριστικής Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση της δημοτικής Αρχής, το αίτημα αφορά την παραχώρηση έκτασης συνολικού εμβαδού περίπου 48.183 τ.μ., που περιλαμβάνει κύρια έκταση 40.157 τ.μ. και επιπλέον τμήμα 8.026 τ.μ.. «Η πρωτοβουλία του Δήμου εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης δημόσιων εκτάσεων με κοινωνικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου χώρου που θα συνδυάζει αγροτική παραγωγή, εκπαίδευση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αγροτουρισμό» επισημαίνει η ανάρτηση.

Που βρίσκεται

Το Αγροκήπιο, όπως αναφέρει ο Δήμος, «βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος στο Ίστρον Καλού Χωριού και διαθέτει ήδη βασικές υποδομές, όπως: θερμοκήπιο περίπου 1.000 τ.μ., ελαιώνα με περίπου 100 παραγωγικά δέντρα, οπωρώνα με διάφορες καλλιέργειες, δύο βοηθητικά κτίρια, υπόγειο δίκτυο άρδευσης με δεξαμενή χωρητικότητας 100 κ.μ..

Ωστόσο, λόγω μακρόχρονης αδράνειας, οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί φθορές, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό τους».

Ποια είναι η πρόταση

Η πρόταση αξιοποίησης του Αγροκηπίου προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού χώρου που θα προσφέρει:

εκπαιδευτικά προγράμματα βιώσιμης γεωργίας για μαθητές, φοιτητές και νέους αγρότες

βιωματικές εμπειρίες αγροτικής ζωής για επισκέπτες

δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

προβολή της τοπικής παραγωγής και της κρητικής γαστρονομίας

δημιουργία βοτανικού κήπου με ενδημικά και αρωματικά φυτά της Κρήτης.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη θεματικών διαδρομών και εκπαιδευτικών δραστηριότητων που θα αναδεικνύουν τη σχέση της αγροτικής παραγωγής με την παράδοση και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.