Η Κίνα πρόλαβε τον Μασκ – Πρώτη έγκριση για τσιπ που εμφυτεύεται στον εγκέφαλο

H Κίνα πέτυχε την Παρασκευή μια παγκόσμια πρωτιά με την έγκριση του πρώτου εγκεφαλικού εμφυτεύματος που βοηθά παράλυτους ασθενείς να κινούν τα χέρια τους.

Η εταιρεία Neuracle Technology, με έδρα τη Σαγκάη, πρόλαβε έτσι την Neuralink του Έλον Μασκ και άλλες αμερικανικές εταιρείες που αναπτύσσουν «διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή» (BCI), τσιπ που επιτρέπουν στον εγκέφαλο να επικοινωνεί με υπολογιστές και ρομποτικούς βραχιόνες.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει εξάλλου μεγάλες βλέψεις για τα συστήματα BCI, τα οποία συμπεριέλαβε σε νέο πενταετές στρατηγικό πλάνο για καινοτομίες αιχμής, μαζί με τις κβαντικές τεχνολογίες, τα δίκτυα 6G και την πυρηνική σύντηξη.

Η άδεια κυκλοφορίας που ενέκρινε η Εθνική Υπηρεσία Ιατρικών Προϊόντων επιτρέπει τη χρήση του εμφυτεύματος σε ασθενείς με παράλυση λόγω τραυμάτων στη σπονδυλική στήλη.

Πρόκειται για ένα «ημι-επεμβατικό» τσιπ, το οποίο δεν συνδέεται απευθείας στον εγκέφαλο αλλά τοποθετείται εξωτερικά της σκληρής μήνιγγας που περιβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Το εμφύτευμα καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα περιοχών του εγκεφάλου που ελέγχουν τις κινήσεις του σώματος. Τα σήματα μεταδίδονται ασύρματα σε έναν εξωτερικό επεξεργαστή, ο οποίος τα ερμηνεύει και στέλνει οδηγίες σε ένα ρομποτικό γάντι που κινεί το χέρι του χρήστη.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, το σύστημα έχει δοκιμαστεί σε 36 ασθενείς με παραπληγία ή τετραπληγία. Έλαβε άδεια για άτομα 18-60 ετών που ζουν παράλυτα επί τουλάχιστον έναν χρόνο αλλά διατηρούν περιορισμένη κινητικότητα στα άνω άκρα.

Όπως ανέφερε η κινεζική ρυθμιστική αρχή, το τσιπ της Neuracle προσέφερε σημαντική βελτίωση στην ικανότητα χειρισμού αντικειμένων και στην ποιότητα ζωής των χρηστών.

Δεδομένου ότι τοποθετείται έξω από την σκληρή μήνιγγα, το σύστημα χρησιμοποιεί λιγότερα ηλεκτρόδια σε σχέση με άλλα συστήματα που συνδέονται απευθείας στον εγκέφαλο, όπως συμβαίνει με τα πειραματικά τσιπ της Neuralink.

Η εταιρεία του Μασκ δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση κυκλοφορίας για τα προϊόντα της, πραγματοποιεί όμως κλινικές δοκιμές τσιπ που επιτρέπουν σε παράλυτους ασθενείς να χειρίζονται υπολογιστές με τη δύναμη της σκέψης.

Οι ΗΠΑ ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε κλινικές δοκιμές της τεχνολογίας BCI, όμως η Κίνα μείωσε την απόσταση και διενεργεί σήμερα περισσότερες από δέκα κλινικές δοκιμές. Ακόμα 50 ασθενείς αναμένεται να συμμετάσχουν φέτος στις μελέτες.

Η κρατική κινεζική εταιρεία NeuCyber, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει τουλάχιστον δύο πειραματικά τσιπ.

Όπως σημειώνει το Reuters, σε ορισμένες επαρχίες της Κίνας τα συστήματα BCI καλύπτονται ήδη από το ασφαλιστικό σύστημα και σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών θα μπορούσαν να βρουν ευρεία εφαρμογή τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία CCID Consulting, η εγχώρια αγορά αναμένεται να φτάσει τα 5,58 δισ. γιουάν (809 εκατ. δολάρια) έως το 2027.

Τον Ιανουάριο, η Neuralink ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει για φέτος την παραγωγή «μεγάλου όγκου» εγκεφαλικών εμφυτευμάτων.

Το πειραματικό τσιπ της Neuralink, με την ονομασία «Telepathy», έχει δοκιμαστεί σε τουλάχιστον 20 ασθενείς στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε επίδειξη της εταιρείας, ο πρώτος ασθενής χρησιμοποίησε το Telepathy για να παίζει βιντεοπαιχνίδια, να περιηγείται στο Διαδίκτυο και να ποστάρει σε social media.

Η Neuralink αναπτύσσει στο μεταξύ το διαφορετικό σύστημα «Blindsight», το οποίο σχεδιάστηκε να αποκαθιστά ένα μέρος της όρασης σε τυφλούς ασθενείς με άθικτο οπτικό φλοιό.

Ο Μασκ έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την τεχνολογία, η οποία όπως έχει υποστηρίξει θα αντιμετωπίζει μια μέρα παθήσεις όπως η παχυσαρκία, η κατάθλιψη, ο αυτισμός και η σχιζοφρένεια.

Αναλυτές εκτιμούν ωστόσο ότι μπορεί να περάσει μια δεκαετία μέχρι να λάβουν τα τσιπ της άδεια κυκλοφορίας.

Στην κούρσα των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων δείχνει εξάλλου να προηγείται η αμερικανική Synchron, στην οποία έχουν επενδύσει μεταξύ άλλων ο Τζεφ Μπέζος και ο Μπιλ Γκέιτς.

Η Neuralink ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές για την παράλυση το 2024 αφού πρώτα επέλυσε ζητήματα ασφάλειας που είχε επισημάνει η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, η οποία είχε απορρίψει την αρχική αίτηση της εταιρείας το 2022.

Η εταιρεία του Μασκ είχε επίσης δεχθεί κριτικές για τη θανάτωση μεγάλου αριθμού πειραματόζωων.