Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Η Κίνα πρόλαβε τον Μασκ – Πρώτη έγκριση για τσιπ που εμφυτεύεται στον εγκέφαλο
Επιστήμες 13 Μαρτίου 2026, 13:37

Η Κίνα πρόλαβε τον Μασκ – Πρώτη έγκριση για τσιπ που εμφυτεύεται στον εγκέφαλο

Το εγκεφαλικό εμφύτευμα της κινεζικής Neuracle βοηθά παράλυτους ασθενείς να κινούν τα άνω άκρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
H Κίνα πέτυχε την Παρασκευή μια παγκόσμια πρωτιά με την έγκριση του πρώτου εγκεφαλικού εμφυτεύματος που βοηθά παράλυτους ασθενείς να κινούν τα χέρια τους.

Η εταιρεία Neuracle Technology, με έδρα τη Σαγκάη, πρόλαβε έτσι την Neuralink του Έλον Μασκ και άλλες αμερικανικές εταιρείες που αναπτύσσουν «διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή» (BCI), τσιπ που επιτρέπουν στον εγκέφαλο να επικοινωνεί με υπολογιστές και ρομποτικούς βραχιόνες.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει εξάλλου μεγάλες βλέψεις για τα συστήματα BCI, τα οποία συμπεριέλαβε σε νέο πενταετές στρατηγικό πλάνο για καινοτομίες αιχμής, μαζί με τις κβαντικές τεχνολογίες, τα δίκτυα 6G και την πυρηνική σύντηξη.

Η άδεια κυκλοφορίας που ενέκρινε η Εθνική Υπηρεσία Ιατρικών Προϊόντων επιτρέπει τη χρήση του εμφυτεύματος σε ασθενείς με παράλυση λόγω τραυμάτων στη σπονδυλική στήλη.

Πρόκειται για ένα «ημι-επεμβατικό» τσιπ, το οποίο δεν συνδέεται απευθείας στον εγκέφαλο αλλά τοποθετείται εξωτερικά της σκληρής μήνιγγας που περιβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Το εμφύτευμα καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα περιοχών του εγκεφάλου που ελέγχουν τις κινήσεις του σώματος. Τα σήματα μεταδίδονται ασύρματα σε έναν εξωτερικό επεξεργαστή, ο οποίος τα ερμηνεύει και στέλνει οδηγίες σε ένα ρομποτικό γάντι που κινεί το χέρι του χρήστη.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, το σύστημα έχει δοκιμαστεί σε 36 ασθενείς με παραπληγία ή τετραπληγία. Έλαβε άδεια για άτομα 18-60 ετών που ζουν παράλυτα επί τουλάχιστον έναν χρόνο αλλά διατηρούν περιορισμένη κινητικότητα στα άνω άκρα.

Όπως ανέφερε η κινεζική ρυθμιστική αρχή, το τσιπ της Neuracle προσέφερε σημαντική βελτίωση στην ικανότητα χειρισμού αντικειμένων και στην ποιότητα ζωής των χρηστών.

Δεδομένου ότι τοποθετείται έξω από την σκληρή μήνιγγα, το σύστημα χρησιμοποιεί λιγότερα ηλεκτρόδια σε σχέση με άλλα συστήματα που συνδέονται απευθείας στον εγκέφαλο, όπως συμβαίνει με τα πειραματικά τσιπ της Neuralink.

Η εταιρεία του Μασκ δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση κυκλοφορίας για τα προϊόντα της, πραγματοποιεί όμως κλινικές δοκιμές τσιπ που επιτρέπουν σε παράλυτους ασθενείς να χειρίζονται υπολογιστές με τη δύναμη της σκέψης.

Οι ΗΠΑ ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε κλινικές δοκιμές της τεχνολογίας BCI, όμως η Κίνα μείωσε την απόσταση και διενεργεί σήμερα περισσότερες από δέκα κλινικές δοκιμές. Ακόμα 50 ασθενείς αναμένεται να συμμετάσχουν φέτος στις μελέτες.

Η κρατική κινεζική εταιρεία NeuCyber, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει τουλάχιστον δύο πειραματικά τσιπ.

Όπως σημειώνει το Reuters, σε ορισμένες επαρχίες της Κίνας τα συστήματα BCI καλύπτονται ήδη από το ασφαλιστικό σύστημα και σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών θα μπορούσαν να βρουν ευρεία εφαρμογή τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία CCID Consulting, η εγχώρια αγορά αναμένεται να φτάσει τα 5,58 δισ. γιουάν (809 εκατ. δολάρια) έως το 2027.

Τον Ιανουάριο, η Neuralink ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει για φέτος την παραγωγή «μεγάλου όγκου» εγκεφαλικών εμφυτευμάτων.

To τσιπ «Telepathy» της Neuralink είναι πιο επεμβατικό, καθώς ράβεται απευθείας στον εγκέφαλο (Neuralink)

To τσιπ «Telepathy» της Neuralink είναι πιο επεμβατικό, καθώς ράβεται απευθείας στον εγκέφαλο (Neuralink)

Το πειραματικό τσιπ της Neuralink, με την ονομασία «Telepathy», έχει δοκιμαστεί σε τουλάχιστον 20 ασθενείς στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε επίδειξη της εταιρείας, ο πρώτος ασθενής χρησιμοποίησε το Telepathy για να παίζει βιντεοπαιχνίδια, να περιηγείται στο Διαδίκτυο και να ποστάρει σε social media.

Η Neuralink αναπτύσσει στο μεταξύ το διαφορετικό σύστημα «Blindsight», το οποίο σχεδιάστηκε να αποκαθιστά ένα μέρος της όρασης σε τυφλούς ασθενείς με άθικτο οπτικό φλοιό.

Ο Μασκ έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την τεχνολογία, η οποία όπως έχει υποστηρίξει θα αντιμετωπίζει μια μέρα παθήσεις όπως η παχυσαρκία, η κατάθλιψη, ο αυτισμός και η σχιζοφρένεια.

Αναλυτές εκτιμούν ωστόσο ότι μπορεί να περάσει μια δεκαετία μέχρι να λάβουν τα τσιπ της άδεια κυκλοφορίας.

Στην κούρσα των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων δείχνει εξάλλου να προηγείται η  αμερικανική Synchron, στην οποία έχουν επενδύσει μεταξύ άλλων ο Τζεφ Μπέζος και ο Μπιλ Γκέιτς.

Η Neuralink ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές για την παράλυση το 2024 αφού πρώτα επέλυσε ζητήματα ασφάλειας που είχε επισημάνει η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, η οποία είχε απορρίψει την αρχική αίτηση της εταιρείας το 2022.

Η εταιρεία του Μασκ είχε επίσης δεχθεί κριτικές για τη θανάτωση μεγάλου αριθμού πειραματόζωων.

GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
Επιστήμες 26.02.26

Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Χόκινγκ συμμετείχε σε συνέδριο που χρηματοδότησε ο Έπσταϊν το 2006, όμως οι δύο γυναίκες που εμφανίζονται στην επίμαχη φωτογραφία ήταν όπως φαίνεται οι νοσοκόμες του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του
Πολιτική 13.03.26

ΠΑΣΟΚ για Κωνσταντινόπουλο: «Επέλεξε τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης» – Μπαράζ αντιδράσεων από στελέχη του κόμματος για τη διαγραφή του

Για υπονόμευση της παράταξης από την πλευρά του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη μετά τις αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη διαγραφή του βουλευτή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Εξηγήσεις για τις αποκαλύψεις Ντίλιαν ζητά η αντιπολίτευση – «Οργανωμένο σχέδιο από το Μαξίμου»- «Δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή», επιμένει η ΝΔ

«Ο πρώτος που πρέπει να έρθει να δώσει εξηγήσεις είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σημειώνει η αντιπολίτευση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
Αυτοδιοίκηση 13.03.26

Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

Σύνταξη
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Μαρκόπουλου – Λαζαρίδη: «Είστε πολιτική μαφία- Είστε γυμνοσάλιαγκας»

Απίστευτες εκφράσεις ακούστηκαν για μία ακόμη φορά στη Βουλή με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΜακάριοςΛαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τους παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας ο Κακλαμάνης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
On Field 13.03.26

Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)

Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Στη Βαλένθια 13.03.26

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος

Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

Σύνταξη
«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή
Woman 13.03.26

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή

Καθώς ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι αυτή η αναγνώριση από τον ΟΗΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις

Σύνταξη
ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
Predator 13.03.26

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός

«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
Επικαιρότητα 13.03.26

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση

«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
Κρυμμένο μήνυμα 13.03.26

Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας

Από την Τζιλ Μπάιντεν έως τη Ράμα Ντουβάτζι, οι πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών απευθύνονται σε έναν άνδρα για συμβουλές μόδας. Ο στιλίστας, Μπέιλι Μουν, μιλάει για τη λεπτή τέχνη της πολιτικής ενδυμασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Τελευταίο χειροκρότημα 13.03.26

Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν

Το μεσημέρι της Παρασκευής φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο σόουμαν. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)

Ροναλντίνιο, Μάικλ Τζόρνταν, Λούκα Ντόντσιτς, δηλητηριώδεις βάτραχοι και στη μέση η νέα φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Στα νιάτα του 13.03.26

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports
English edition 13.03.26

EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports

European rice producers warn of growing market pressures as imports hit 1.7 million tons, urging policy changes to protect local production and ensure fair competition.

Σύνταξη
